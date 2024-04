Policías de Ecuador irrumpen por la fuerza en la embajada de México en Quito

Un grupo de policías de Ecuador irrumpió por a la fuerza en la embajada de México en Quito, en donde se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, horas después de que el gobierno mexicano le concediera asilo político horas antes en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Los policías, que llegaron en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios, de acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias AP.

No está claro si también ingresaron al interior de la casona ni la situación del exvicepresidente Glas. Uniformados cerraron la principal avenida de acceso a ese sitio. Este viernes 5 de abril, la embajada de México en Quito lucía con fuerte custodia policial.

Un día antes, la tensión entre los dos países escaló después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hiciera unas declaraciones que Ecuador consideró “muy desafortunadas” sobre las últimas elecciones en las que ganó el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Como reacción, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajador de México.

Por su parte, las autoridades mexicanas instruyeron a la embajadora Raquel Serur Smeke que vuelva a México para resguardar su seguridad. Por ello, enviaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Al mismo tiempo, se dio a conocer que se aprobó el asilo político al exvicepresidente Jorge David Glas Espinel.

"Tras lo dicho por el Presidente, para México el derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glas. Confío en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes", escribió en sus redes sociales Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En videos que circulan por las redes sociales, puede verse que las autoridades ecuatorianas entraron con carros blindados hasta las instalaciones de la embajada, y fueron enfrentados por el Ministro Roberto Canseco, quien quedó como encargado de la embajada mexicana.

Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, dijo visiblemente conmocionado fuera de la embajada que “como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador; esto no es posible no puede ser, es una locura".

También se dijo preocupado por la posible detención del político, pues aseguró que teme por si vida, ya que podrían matarlo. "No hay ningún fundamento para hacer esto, no, esto es totalmente fuera de toda norma, lo hacen porque es una persona perseguida. Lo podemos constatar el día de hoy", apuntó el ministro mexicano.

"No me han dejado hacer nada, me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. Físicamente, a riesgo d emi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser", dijo ante los medios de comunicación.