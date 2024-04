Hombre tetrapléjico muere por fumar fentanilo en el hospital, ¿qué se sabe del caso?

Un hombre estadounidense, identificado como Christopher Saylor, perdió la vida en un hospital de San Francisco, California, luego de que presuntamente fumó fentanilo estando hospitalizado. Familiares del paciente se han manifestado contra el nosocomio en redes sociales, ya que aseguran que él se encontraba tetrapléjico, por lo que alguien más tuvo que haber encendido la pipa en su lugar; por este motivo, los seres queridos del fallecido piden una investigación por parte de las autoridades.

Según el relato de sus familiares, Saylor se encontraba internado en el Hospital General Zuckerberg, ubicado en San Francisco. Sin embargo, sus familiares lo encontraron tirado en el suelo de su habitación con una pipa y un misterioso "polvo blanco" a su lado. La madre de Christopher comentó, ante medios en inglés, que su hijo solía consumir sustancias ilícitas, hecho que ya le había advertido a las enfermeras y médicos que lo atendían.

Sigue leyendo:

Precursores del fentanilo llegan a EU, pero también a México: Ken Salazar

"El Gordo", operador de "Los Chapitos", comparece en EU por tráfico de fentanilo

¿Cómo fue que un hombre tetrapléjico fumó fentanilo?

El hombre había sufrido un accidente de motocicleta. Foto: pixabay.

De igual manera, la mujer, identificada como Barbara, aseguró que Saylor quedó tetrapléjico tras sufrir un grave accidente de motocicleta, por lo que no tenía movilidad del cuello para abajo. "No tenía uso de sus manos. Alguien tenía que haberlo encendido para él", dijo la madre del paciente ante medios locales. Agregó que su familia consideró demandar al hospital, pero no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso legal contra el nosocomio.

Por su parte, el padre de Saylor, Richard, también expresó que se encuentra conmocionado por la muerte de su hijo, ya que, según sus propias palabras, no logra comprender como es que alguien que no tenía movilidad en los brazos tomó una pipa para fumar fentanilo. El hombre añadió que responsabiliza al hospital por la muerte de Christopher, ya que si lo hubieran revisado correctamente habrían descubierto la droga, antes de que él la fumara.

¿Por qué es peligroso el fentanilo?

Autoridades estadounidenses han advertido sobre los peligros de consumir fentanilo. Foto: especial.

De acuerdo con el gobierno del estado de Texas, en Estados Unidos, el fentanilo es un potente opioide sintético "hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Una dosis de solo 2 miligramos de fentanilo, que equivalen a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, se considera que es letal". Algunos de los síntomas por sobredosis de esta droga son: