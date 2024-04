El presidente Rodrigo Chaves enfrenta pleito con medios en Costa Rica

Un fuerte debate en torno a la libertad de expresión y concesiones de emisoras de radio y televisión enfrenta al presidente Rodrigo Chaves con empresarios y un amplio sector político costarricense.

Chaves dijo que vetará una propuesta de reforma de las tarifas que deberán pagar las concesionarias, pero sin presentar una propuesta propia.

Las concesiones de decenas de frecuencias de radio y televisión vencerán el 28 de junio, sin que haya habido movimientos para abordar la situación.

El Presidente ha criticado la falta de acciones aunque, según la ley, su gobierno es responsable por el acto oficial de renovación del espectro.

El 19 de abril, Chaves sacó a consulta pública un decreto por medio del cual busca prolongar las concesiones por un año.

El mandatario critica a los concesionarios porque pagan al Estado un impuesto establecido en 1954, y rechazó una propuesta presentada por un grupo de diputados de diferentes partidos

El legislador Eliécer Feinzaig, excandidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP) acusó al Presidente de estar "desbocado" y señaló que, según el mandatario, una propuesta que aumenta 23 mil por ciento los cánones a pagar cada año "es un intento de regalar frecuencias a gente que tiene aviones, helicópteros, yates y carros de colección".

Según Feinzaig:

"Lo que ha quedado claro es que Chaves no quiere poner a los concesionarios de radio y televisión a pagar lo que corresponde como base a criterios técnicos. Lo que quiere es coaccionar a los medios que no le sean serviles, para coartar la libertad de expresión".

Óscar Izquierdo, jefe de la bancada del Partido de Liberación Nacional, criticó al gobernante por cuestionar los montos sin haber presentado un plan de reforma propio.

La divergencia llevó a que el Frente Amplio, considerado como de izquierda, criticara la actitud de Chaves.

El diputado Ariel Robles apuntó que recordó que los aliados del dictador chileno Augusto Pinochet, del argentino Jorge Rafael Videla, del peruano Alberto Fujimori y el nicaragüense Daniel Ortega.

"También dijeron que no eran agresivos, que no eran violentos y que no eran autoritarios. La historia ha demostrado otra cosa".