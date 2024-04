VIDEO: empleado latino de McDonald’s se niega a atender en español

En Estados Unidos, un empleado de origen latino de la cadena de comida rápida de hamburguesas McDonald’s se enfrascó en una discusión con una de las clientas que acudió a comprar en su automóvil en la modalidad drive-thru (auto-servicio), por no querer atenderla al tener que hablar en español en un acto de discriminación.

En el video compartido en las redes sociales se observa cuando el empleado uniformado es cuestionado por la mujer quien reiteró que fue él quien le dijo que no le pagan por hablar español, a lo que el joven de origen latinoamericano respondió: “Eso es cierto”.

El empleado no antendió a la clienta. Foto: Captura de pantalla

La clienta exigió la atención del empleado

El empleado no dejaba de mirar a la mujer fijamente a los ojos mientras seguía en su postura de hablar en inglés para que pudiera brindar el servicio de su trabajo a pesar de que también hablaba en español con la mujer. “Tienes que atendernos”, enfatizó la clienta que recibió como respuesta que no atiende a las personas que hablan en español.

“Sí pero no a los ciudadanos que hablen en español”: empleado de McDonald’s.

“Es que te están pagando… habla español, ¿cuál es el problema de hablar español?”, preguntó la clienta al empleado de la cadena de comida rápida, quien le dijo de inmediato: “Porque mi cheque no dice ‘para español’”, resaltó el joven que se mantuvo firme en su decisión.

El empleado afirmó que no le pagan por hablar español

“Si estuvieras trabajando para traductor entonces no estarías en McDonald’s”, dijo la mujer para referir que la prioridad del empleado es atender a todos los clientes sin importar si hablan en inglés o en español.

“Ese no es mi problema, no son pagado por mi español nomás es pagado para mi inglés (sic)” señaló el joven empleado quien reiteró que no iba a atender a la clienta si hablaba en español, a lo que la mujer terminó por decir “ok”.