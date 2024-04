Joaquín "El Chapo Guzmán" se quedará incomunicado de su familia por orden de juez estadounidense

Joaquín "El Chapo" Guzmán no podrá tener contacto personal con sus dos gemelas, tampoco comunicarse por teléfono con su esposa Emma Coronel en la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Esto porque que el juez Brian Cogan, quien supervisó su caso, negó la solicitud para otorgarle ese privilegio, según información de medios locales.

Después de su sentencia, el Buró de Prisiones se convirtió en el único organismo responsable de las condiciones en las que está recluido, y este tribunal carece de autoridad para cambiar las condiciones que el Buró de Prisiones ha establecido. Por lo que su solicitud debe ser rechazada sin prejuicio para que pueda buscar la modificación de sus condiciones de confinamiento directamente con el Buró de Prisiones, según la declaración del juez.

En una carta que compartió el medio de comunicación Milenio, Joaquín "El Chapo" Guzmán había reiterado su solicitud, como lo había hecho en un par de ocasiones anteriores, para que se le permitieran visitas personales de su esposa, Emma Coronel, y sus dos hijas. Guzmán señaló que estas visitas solo podrían tener lugar durante las vacaciones, ya que sus hijas están cursando estudios en México.

“Mi esposa está en California y puede visitarme de forma regular, ya que el resto de mi familia cercana como mis hermanas no me pueden visitar porque no tienen visa para viajar a EU. La única persona en mi familia que puede visitarme es mi esposa, por supuesto, si lo autoriza”