Irán invoca artículo el 51 de la carta de la ONU para su ataque, ¿de qué se trata?

El gobierno iraní, a través de su representación ante la ONU, invocó el sábado la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 51, como justificación para su ataque contra Israel, al que consideró una "legítima defensa". Aunque aseveró que su respuesta al ataque ha concluido.

La misión iraní publicó en su cuenta de X que el ataque del día, realizado con drones y más tarde con misiles balísticos, fue una respuesta a la agresión del gobierno israelí contra su embajada en Damasco.

El artículo 51 establece el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en caso de un ataque armado contra un Estado miembro de la ONU, hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional.

Irán se refiere al ataque del 1 de abril atribuido a Israel contra su consulado en Damasco, en el que murieron siete iraníes, incluidos varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní. Este grupo es el cuerpo militar de élite en Irán que afirmó ser responsable del lanzamiento de misiles balísticos contra Israel, dirigidos al "interior de los territorios ocupados y las posiciones del régimen sionista", según informó la agencia estatal iraní IRNA.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por el conflicto en Medio Oriente, tras el ataque de Irán en territorio israelí, calificando a la guerra como algo irracional. A través de redes sociales, instó a las partes involucradas a recurrir a la política para prevenir una escalada del conflicto.

“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, publicó.