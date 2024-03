Mujer se salva del secuestro de Hamás por decir que es originaria de donde es Messi

El 7 de octubre de 2023, el grupo Hamás llevó a cabo una incursión armada en un sector de Israel que colinda con la Frnaja de Gaza; ahí, el grupo armado palestino secuestró a 239 personas de diferentes nacionalidades, pero este número no llegó a 240 gracias a que una señora dijo que es originaria de donde es Lionel Messi.

Y es que, todo indica que compartir patria con Lionel Andrés Messi Cuccittini fue un factor determinante para Ester Cunio, una mujer de 90 años que no fue secuestrada durante la agresión de octubre.

Señora evita secuestro por decir que es de donde es Messi

La tarde que ocurrió la agresión armada de Hamás, la señora Cunio estaba en su casa, cuando dos elementos del grupo palestino llegaron a su puerta. Cuando entraron, le exigieron que entregara a su familia y ella dijo que estaba sola, por lo que procedieron a secuestrarla a ella sola.

Pero gracias a lo que ella dijo, uno de los hombres que se la iba a llevar, no nada más la dejó en libertad, sino que también se tomó una foto con ella. En una entrevista para Fuente Latina, la señora relató lo ocurrido.

"No me hables, porque yo, tu idioma, no lo sé -el árabe-. Y yo, el ebreo lo hablo mal", dijo cuando comenzó la historia casi insólita de lo ocurrido. Después refirió que ella, en su natal Argentina, habla castellano.

Entonces, el enmascarado le preguntó qué es Argentina y, para que él pueda darse una idea, ella utilizó una referencia deportiva: "Entonces le digo '¿vos mirás fútbol?'; entonces me dice 'Sí, fútbol me gusta'; entonces le digo 'yo soy de donde es Messi'; entonces me contesta '¿Messi? a mí me gusta Messi'", etestiguó.

Selfie con Hamás

Después de reconocer al país sudamericano por Messi, el miembro de Hamás cambió su actitud con Ester y hasta se sacó una foto con ella: "Me agarró del brazo, me dio la escopeta (rifle), me puso la mano así (haciendo la seña de amor y paz) y nos sacaron la foto", relató durante la entrevista.

Ester quiere ver a sus nietos

Finalmente, al cierre de su participación para Fuente Latina, la mujer repuso que, si ese hombre la escucha, que por favor interceda en favor de la vida de sus dos nietos que sí fueron secuestrados durante la tarde del 7 de octubre. "Que trate de sacarlos, porque son chicos que valen oro. Uno David y el otro Ariel", finalizó.

Cabe destacar que, cuando pidió por sus nietos, el semblante de Ester cambió, pues pasó de estar entretenida contando una historia que difícilmente se creería (pero hay una foto que la sustenta) a una tragedia que mantiene a su familia sumamente preocupada por la salud de dos de sus integrantes.