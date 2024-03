Donald Trump encrudece discurso racista en el "supermartes": compara a migrantes con Hannibal Lecter, "El caníbal"

De cara al denominado "supermartes", donde votantes demócratas y republicanos de una quincena de estados elegirán al candidato de su preferencia en Estados Unidos, el magnate Donald Trump arreció con su discurso racista y comparó a migrantes con Hannibal Lecter, el asesino y canibal que dio vida Anthony Hopkins en la película "El Silencio de los Inocentes".

En una entrevista con el medio "Right Side Broadcasting Network (RBSN)", el aspirante republicano, desde su residencia en Florida, volvió a cargar contra personas migrantes, una estrategia que lo proyectó hacia un primer mandato al frente de los Estados Unidos de América.

"Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios”, dijo Trump, para luego añadir que “ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) The Silence of the Lambs […] no los queremos en este país“, sentenció.