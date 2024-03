VIDEO: entra en erupción volcán La Cumbre, en isla de Galápagos

El volcán La Cumbre - ubicado en la isla Fernandina, que forma parte del archipiélago de Galápagos - entró en erupción desde la tarde del pasado sábado 2 de marzo según información del Instituto Geofísico de Ecuador. De acuerdo con las autoridades, la isla donde se ubica el coloso está deshabitada, por lo que su actividad no representa un peligro para la vida humana.

El Instituto Geofísico señaló que el volcán comenzó a presentar actividad volcánica desde la noche del sábado; aparentemente, el coloso tuvo una anomalía térmica, seguida de una emisión de gas indicando el inicio de un proceso eruptivo. Cabe mencionar que el volcán La Cumbre tiene una altura de mil 463 metros.

"El sábado 2 de marzo del 2024, el volcán Fernandina (La Cumbre) inició un nuevo proceso eruptivo, 4 años después de su última erupción (enero 2020). La emisión de gas y las anomalías térmicas se detectaron mediante los sistemas satelitales", se lee en una tarjeta informativa del Instituto Geofísico de Ecuador. "En las siguientes horas, la nube de gas, sin mayor contenido de ceniza, se ha desplazado por el viento hacia el occidente, nor-noroccidente y sur-suroriente sin sobrepasar poblaciones", agrega.

La dependencia también recordó que no hay asentamientos humanos en la zona, por lo que se descartan afectaciones o pérdidas mayores: "ante esta situación es importante destacar que la isla Fernandina no tiene asentamientos humanos, y por lo tanto no hay

riesgos para las personas".

¿Dónde afectará la erupción?

Las autoridades descartan afectaciones a comunidades pobladas. Foto: especial.

El Instituto Geofísico de Ecuador alertó a las islas pobladas (Isabela, Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal) ya que podrían ser afectadas por ceniza en caso de que las condiciones del viento cambien.

Además, la dependencia alertó a los pobladores de islas aledañas, ya que si "los flujos de lava ingresan al mar, se recomienda permanecer alejados, ya que se pueden producir explosiones pequeñas".