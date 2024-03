Kate Middleton recibe emotivo mensaje de una menor de edad que venció el cáncer

El viernes pasado, la princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió a la opinión pública tras revelar en un video que padece cáncer por lo que ha recibido múltiples y conmovedores mensajes de apoyo tanto del Reino Unido como de personas de otras partes del mundo, por ejemplo de una menor de edad a la que en su momento la princesa acompañó en su lucha contra esta enfermedad.

Se trata de Mila Sneddon, una niña de ocho años, quien de acuerdo con un medio británico, envió este emotivo mensaje a Middleton: "Ella será valiente porque yo lo fui y luchará como lo hice yo", de igual forma Lynda, la madre de la menor también le expresó algunas palabras: "además de ser madre, esposa, hermosa, joven y atlética, está enfrentando esto, lo que demuestra que el cáncer no discrimina y puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Le deseamos una pronta y pacífica recuperación”.

En dos ocasiones se encontraron la princesa Middleton y la pequeña Mila. Foto: IG/life.of.a.future.queen

Amor con amor se paga

La princesa de Gales apoyó a Mila cuando ella se enfrentó a la leucemia linfoblástica aguda, que afortunadamente hace dos años logró vencer, y se gestionó la posibilidad de conocerla luego de ver una fotografía en la que la pequeña, quien recibía quimioterapia durante la pandemia de Covid-19, no podía ver de manera directa a su padre Scott, así que tuvo que limitarse a observarlo desde una ventana y porque era un deseo de la niña.

La duquesa y Mila se conocieron finalmente durante una gira por Escocia el 27 de mayo de 2021 en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, y luego se volvieron a encontrar en el servicio de villancicos Together at Christmas en la Abadía de Westminster. Tras encontrarse con la niña y tomarse una foto con ella, la imagen fue integrada en el Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 (Quédense quietos: un retrato de nuestra nación en 2020), el libro publicado por Kate Middleton.

Es por ello, que en correspondencia a sus atenciones, Mila decidió enviarle un cálido mensaje: “Espero que se sienta mejor pronto y le deseo una pronta recuperación". De acuerdo con el medio británico Mirror, luego de darse a conocer que la princesa de Gales tenía cáncer, la menor le pidió a su madre que se elaborara y enviara una tarjeta a Middleton. Además, la progenitora de Mila manifestó sentir mucha admiración por la princesa y lamentó que se esté enfrentando al cáncer.