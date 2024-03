¿Quién es Heidi Agan, la mujer que asegura ser "doble" de Kate Middleton?

El misterio en torno a la salud de Kate Middleton sigue inundado las redes sociales; luego de que presuntamente la princesa de Gales fuera grabada saliendo de una tienda en Windsor, Reino Unido, internautas han puesto en tela de juicio la veracidad del video. Algunos usuarios de internet incluso han hecho investigaciones profundas, con ayuda de la Inteligencia Artificial, para corroborar si la familia real utilizó a una doble.

En este sentido, los usuarios de internet han especulado que la persona que podría estar detrás del video sería Heidi Agan, una mujer británica que ha aprovechado su parecido con la princesa de Gales y, desde hace varios años, tomó la decisión de abandonar su trabajo y dedicarse a la suplantación de identidad como pasatiempo.

¿Quién es Heidi Agan?

Heidi Agan ha ganado popularidad por imitar a la princesa de Gales. Foto: IG Heidi Agan.

Heidi Agan ha ganado popularidad en redes sociales por ser la doble de la princesa de Gales. La mujer incluso ha recreado los looks y trajes más famosos de Kate Middleton, para tomarse divertidas fotografías. Con sus seguidores, la doble de la princesa ha reconocido abiertamente que lo que más se le complica es recrear el cabello de Middleton, pero con años de experiencia lo ha conseguido imitar con facilidad.

"He vivido en varios lugares, así que tengo una mezcla de acentos y he tenido que observar de cerca cómo habla y se comporta Kate", dijo Agan al medio The Mirror. "Siempre soy consciente de cómo habla. Creo que todos los dobles estudian a sus sujetos detenidamente porque es necesario. He notado que Kate, por ejemplo, a veces se muerde el labio. No estoy seguro de si es entonces cuando está nerviosa o qué", aseveró la mujer. Agan también mencionó que actualmente las personas que la ven por la calle la confunden con la princesa.

¿Heidi Agan suplantó a Kate Middleton en el video viral?

La princesa de gales fue captada en video cuando salía de hacer unas compras. Foto: especial.

Pese a las especulaciones, Heidi Agan rompió el silencio y habló con el medio The Mirror, asegurando que ella no era la persona que aparecía en el video viral: "obviamente ha habido algunas especulaciones sobre si eran Kate y William en esas imágenes e imágenes fijas. De hecho, mis propias redes sociales se han vuelto locas porque la gente piensa que soy yo, pero sé que no lo es. Estaba en el trabajo en el tiempo para saber que esa no soy yo", dijo.

Añadió que la princesa de Gales está viva y que el drama en torno a su estado de salud ya debería de terminar: "ella está viva y podemos estar seguros de ello. Todo ha ido demasiado lejos ahora. Comenzó como una broma sobre dónde está Kate, pero ahora se ha convertido en un verdadero drama, por lo que debe terminar", comentó Agan.