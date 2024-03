Un repartidor de comida, originario de China, sufrió un aparatoso accidente cuando se dirigía a entregar un pedido en un edificio en construcción. Los hechos quedaron documentados a través de cámaras de seguridad del lugar; en las imágenes se observa que la víctima, un sujeto de mediana edad, cayó varios metros de altura, luego de que por accidente entró dentro en un agujero en el suelo.

Según el medio chino, Jimu News, el accidente ocurrió el 16 de marzo en una fábrica en Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China. Las imágenes, captadas por cámara de seguridad, se difundieron en redes sociales y posteriormente se hicieron virales en Internet. Los medios locales aseguran que la víctima responde al apellido Ke y aparentemente trabajaba repartiendo comida desde hace varios meses.

El repartidor cayó por un agujero en el suelo. Foto: captura de pantalla.

No había cintas de advertencia

En entrevista con Jimu News, el repartidor reveló que pisó el suelo y se cayó porque la iluminación era mala y no había cintas de advertencia, ni carteles a su alrededor: "No había ninguna señal en ese momento. No la pise y 'se rompió'". El hombre fue auxiliado por trabajadores de la construcción, quienes alertaron a emergencias y solicitaron la presencia de equipos médicos.

Después del incidente, el repartidor fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Debido a la severidad de sus lesiones, la víctima tuvo que someterse a una operación y se está recuperando en el hospital. Aparentemente, sufrió lesiones graves en la cintura y columna vertebral.

Repartidor cayó un piso de altura

De acuerdo con la prensa china, el repartidor cayó del tercer piso al segundo nivel del edificio, esto debido a que en el suelo había un enorme agujero sin carteles que advirtieran sobre su presencia. En redes sociales, internautas tomaron con humor lo sucedido y el video ya cuenta con más de 50 mil reproducciones, además ha sido compartido al menos 100 veces.