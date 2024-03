Ruby McLellan: la niña australiana de 8 años que ya es dueña de una casa de casi un millón de dólares, así lo logró

Durante los últimos días el nombre de Ruby McLellan ha aparecido de forma recurrente en los encabezados de los principales medios de comunicación de prácticamente todo el mundo y esto se debe a que la historia de esta niña australiana se hizo viral pues resulta que a sus escasos ocho años ya es dueña de una casa de casi un millón de dólares, por lo que cientos de personas se han mostrado interesadas en saber cómo es que lo consiguió.

Fue en el 2021 cuando Ruby McLellan y sus hermanos mayores, Angus de 14 y Lucy de 13 adquirieron de forma conjunta una propiedad en Victoria, Australia y en ese entonces la casa de cuatro habitaciones tenía un valor de 671 mil dólares, sin embargo, en poco más de dos años logró incrementar sustancialmente su valor y ahora está valuada en 960 mil dólares.

Ruby McLellan adquirió la propiedad en cuestión cuando solo tenía 6 años. Foto: Daily Mail / Supplied

¿Cómo es que una niña de 8 años logró comprar una propiedad de casi un millón de dólares?

De acuerdo con las declaraciones de Ruby McLellan para distintos medios locales, todo empezó cuando sus padres les propusieron pagarles por hacer las tareas del hogar y por empacar el libro de su padre, Cam McLellan, quién es un reconocido inversor que ha lanzados distintas publicaciones con los secretos de su industria y fue así como la niña y sus hermanos lograron obtener 2 mil dólares cada uno.

Con el dinero que juntaron los hermanos McLellan, se logró dar un depósito de 6 mil dólares para adquirir la propiedad y fue aquí donde entraron sus padres a la escena pues ellos se encargaron de poner el resto de dicho depósito con la intención asegurarle un buen futuro a sus tres hijos, quienes legalmente son los dueños de la propiedad, y fue gracias a ello que Ruby se ganó el título de la propietaria de vivienda más joven todo Australia.

Cam McLellan se ha encargado de guiar a su familia por el exitoso camino de los bienes raíces. Foto: Daily Mail / Supplied

Cabe mencionar que, es evidente que los menores han contado con la asesoría de su padre, quien señaló que el éxito que han tenido sus hijos se debe a que el alquiler de la casa es superior a los pagos de la hipoteca, por lo que, solo se han presentado ganancias y es gracias a ello que sus hijos ya se encaminan a adquirir su segunda propiedad, por lo que concluye que no todas las deudas son algo malo.

Cam McLellan señaló que, el plan que tienen trazado contempla que la familia conserve la propiedad en cuestión por al menos ocho años más y esperan que en ese tiempo la casa haya duplicado su valor inicial para luego venderla y repartir las ganancias en partes iguales entre sus hijos y espera que para ese entonces cada uno comience a invertir su dinero de manera independiente.

Es imponte señalar que, esta no es la primera vez que la familia McLellan se hace viral pues la historia de Cam y su esposa Felicity llamó mucho la atención hace un tiempo ya que desde hace 15 años aproximadamente no se han visto obligados a trabajar pues generan miles de dólares al año sin tener que mover un solo dedo gracias al extraordinario manejo de su empresa de bienes raíces, la cual, iniciaron cuando ambos tenían alrededor de 20 años con la intención de conseguir su sueño de ser financieramente libres y no tener que depender de un trabajo convencional.