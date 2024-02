Salud de Joe Biden se vuelve tema de Estado: estos son los lapsus que ha protagonizado

Un informe del fiscal especial dado a conocer este jueves dice que se encontró evidencia de que el presidente Joe Biden retuvo y compartió deliberadamente información confidencial cuando era un ciudadano privado, incluso material militar y de política exterior en Afganistán. El reporte concluyó, sin embargo, que no se justificaban cargos penales.

El informe del fiscal especial Robert Hur pone fin a una investigación penal que se había cernido sobre la presidencia de Biden durante el último año. Pero su evaluación sumamente crítica sobre el manejo de documentos gubernamentales delicados y las descripciones en términos poco halagadores de la memoria del mandatario darán pie a nuevos cuestionamientos sobre su edad y competencia, dos de las principales preocupaciones de los votantes respecto a su candidatura para la reelección.

Además, es casi un hecho que los hallazgos incluidos en el reporte mermarán la capacidad de Biden para diferenciarse de Donald Trump —su posible rival en las elecciones presidenciales de noviembre— por la acusación penal que enfrenta el exmandatario por acumulación ilegal de documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. A pesar de las marcadas diferencias entre los casos, Trump no tardó en aprovechar la publicación del informe para describirse como la víctima de un “sistema judicial de dos caras”.

Aunque Hur encontró evidencias de que Biden retuvo y compartió deliberadamente información altamente confidencial con un escritor fantasma, el fiscal especial dedicó buena parte de su informe a explicar por qué no cree que la evidencia alcance los estándares de cargos penales, incluida una alta probabilidad de que el Departamento de Justicia no sea capaz de demostrar las intenciones de Biden más allá de una duda razonable, mencionando —entre otras cosas— su edad avanzada, la cual, señalaron, lo hace olvidar cosas, y la posibilidad de “explicaciones inocentes” sobre los documentos que no pueden refutar.

¿Qué respondió la Casa Blanca sobre el informe del fiscal?

Comentarios "inapropiados" que ocultan "motivaciones políticas". Esta es la conclusión de la Casa Blanca después de que un fiscal especial publicara un informe que destaca la vejez y la "mala memoria" de Joe Biden. La vicepresidenta Kamala Harris encabezó el contraataque este viernes, horas después de que el propio Biden respondiera, enfadado, para decir que "su memoria es buena".

El problema es que en las respuestas a los periodistas tuvo otro desliz al llamar presidente de México al mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi. "La forma en que se caracterizó el comportamiento del presidente en ese informe no podría ser más errónea en cuanto a los hechos y (estaba) claramente motivada políticamente", declaró Harris a periodistas.

La Casa Blanca ha respondido a los comentarios hacia Biden

Foto: AP

En una intervención este viernes ante la Asociación Nacional del rifle, el propio Trump se permitió opinar sobre el estado mental de Biden. "Me pregunto si se da cuenta de que está vivo", dijo el exmandatario de 77 años. Hur fue designado por el expresidente republicano Donald Trump como fiscal federal para el distrito de Maryland en 2017 antes de ser nombrado por el secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, como fiscal especial para el caso de los documentos.

Los lapsus de Biden y el cuestionamiento de su salud

La avanzada edad de Biden, de 81 años, se ha convertido en un tema central de la campaña electoral para las presidenciales de noviembre muy a su pesar y ha dirigido el foco hacia Harris, que le sucedería en el puesto si renunciara o quedara incapacitado. En las encuestas tanto Biden como Harris cuentan con índices de aprobación bajos en esta campaña por otros cuatro años en la Casa Blanca, que posiblemente disputarán en las urnas a Trump, de 77 años.

Los últimos tropiezos del mandatario han alertado sobre su salud mental. En una de sus conferencias de prensa confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con el de Egipto, Abdel Fattah al Sisi. Sin embargo, el presidente ha insistido: "Mi memoria está bien".

"Soy un anciano que sabe lo que hace", ha respondido Biden

Foto: AFP

Una de las consideraciones de Hur, fiscal designado para el caso de los papeles desclasificados, revelaban que el presidente norteamericano no recordaba cuándo había sido vicepresidente ni cuando murió su hijo. En junio de 2022 tuvo un accidente de bicicleta en Delaware.

Y varias ocasiones ha sido captado tropezando ante las cámaras subiendo las escaleras del Air Force One, el imponente avión presidencial. En marzo del mismo año Biden reconoció que pocas semanas antes había sido operado de una lesión de la piel en el pecho que resultó ser un carcinoma.

Con información de AP y AFP