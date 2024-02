Dos jóvenes argentinos son los únicos sobrevivientes que dejó el fatal accidente ocurrido el pasado 18 de febrero sobre la carretera federal Playa del Carmen-Tulum. Según medios argentinos, que han entrevistado a los familiares de las víctimas, ambos permanecen hospitalizados en tierras mexicanas y se encuentran en estado crítico, ya que sufrieron diversas fracturas y traumatismos.

Una de las sobrevivientes fue identificada como Micaela Papiermeister, de 23 años de edad, quien se encuentra más grave de salud; la joven permanece en Terapia Intensiva del Hospital General de Playa del Carmen y este miércoles será sometida a una nueva cirugía. El otro sobreviviente es Lucas Yamil Figallo, de 30 años de edad, quien - en sus redes sociales - ha ido compartiendo actualizaciones sobre su salud, la cual evoluciona de forma positiva.

Sigue leyendo:

Fuerte choque deja varias personas muertas en la carretera federal Playa del Carmen-Tulum

La emotiva despedida para los acróbatas que murieron en choque de Tulum: "eran unos capos de su arte"

¿Quién es Micaela Papiermeister y cuál es su estado de salud?

Micaela se encuentra grave de salud. Foto: especial.

El padre de Micaela Papiermeister reveló - en entrevista con Infobae Argentina - que la joven fotógrafa llegó al país el pasado mes de diciembre y el 18 de febrero se dirigía a Belice, donde pretendía renovar su estadía en tierras mexicanas por 180 días más. No obstante, el vehículo en el que viajaba se estrelló sobre la carretera federal Playa del Carmen-Tulum, dejándola severamente herida y con múltiples fracturas.

Actualmente, Micaela "tiene el codo quebrado y fracturas en tres vértebras cervicales y en el fémur izquierdo. Este miércoles van a volver a operarla porque tiene un derrame interno. En la primera intervención quirúrgica le sacaron el bazo”, según lo revelado por su padre, Martín Quiroga. "No sabemos cuánto tiempo va a tener que permanecer internada en México y, mucho menos, los costos de todo esto", agregó el hombre, quien ha pedido ayuda económica para poder cubrir los gastos médicos de la joven.

¿Quién es Lucas Yamil Figallo y cuál es su estado de salud?

El joven compartió su estado de salud en redes sociales. Foto: @lucas.yf

El otro joven que sobrevivió a la tragedia es Lucas Yamil Figallo, un hombre de 30 años de edad que ha trabajado como modelo, entrenador, técnico en preparación física y musculación deportiva. El sobreviviente del fatal accidente ha utilizado sus redes sociales para compartir - ante sus más de 32 mil seguidores - la evolución médica que ha tenido.

“Les voy a contar un poco cómo estoy. Tengo 9 fracturas: 6 en las costillas y 3 en vértebras de la columna. Me siguen haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes”, dijo Lucas a través de sus historias en Instagram. El argentino también ha externado el pésame a las familias de las víctimas que murieron en el choque.