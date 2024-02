Accidente Playa del Carmen-Tulum: Esto dice la ley sobre mover a personas

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el accidente carretero, ocurrido entre Puerto Aventuras-Tulum de la carretera federal Playa del Carmen-Tulum, dejó a seis personas fallecidas y a dos más que resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a un hospital con la ayuda de un helicóptero de Protección Civil estatal el domingo pasado, 18 de febrero de 2024.

En el accidente estuvo involucrado un automóvil particular donde viajaba un grupo de extranjeros de origen argentino y una camioneta Van dedicada al transporte privado. A través de redes sociales, algunas personas grabaron la escena después del choque, en donde algunos de las víctimas aún permanecían con vida, incluso uno de ellos grita: "¡Ayuda, por favor!" Y ahí se desata una polémica en redes sociales.

En el citado video, quien graba dice: "Es que no lo puedes tocar" tras las súplicas de ayuda de las personas heridas en el choque entre un auto y una camioneta de transporte privado, entre Puerto Aventuras-Tulum de la carretera federal Playa del Carmen-Tulum.

En redes sociales hubo muchos comentarios en contra de la persona que grabó el video y no ayudó a los heridos, entre quienes había turistas argentinos. "Se escucha que alguien dice que se está ahogando, está con la cabeza abajo y se ahoga con su sangre, como es posible que ni en eso se pueda ayudar", "no es correcto el procedimiento de NO tocar. Hay que socorrer al herido de inmediato y tratar de estabilizarlo, "la vida cambia en un segundo. Una tragedia", son algunos de los comentarios en contra de quien grabó el video.

¿Qué dice la ley sobre ayudar a alguien después de un choque?

Sin embargo, ¿qué dice la ley ante un accidente, como el ocurrido en Quintana Roo? El artículo 184 del reglamento de tránsito en las carreteras federales establece que: "El conductor de un vehículo implicado en un accidente con saldo de lesionados debe proceder a prestar ayuda a éstos y si es posible, procurar, por los medios a su alcance o por su propio vehículo, el traslado de los lesionados al lugar más próximo en que puedan recibir asistencia médica", por lo que es falso que no se deba ayudar a las víctimas tras un accidente vial.