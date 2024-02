IMÁGENES FUERTES: Ejército israelí irrumpe en el hospital más grande del sur de Gaza

Soldados israelíes irrumpieron en el Complejo Médico Nasser, considerado el hospital más grande de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza y donde miles de palestinos desplazados por los bombardeos israelíes se refugiaban.

De acuerdo con Ashraf al-Qudra, ministro de Salud de Palestina, las tropas israelíes derribaron la pared sur del nosocomio y comenzaron a ocuparlo, disparando tanto a médicos como a personas que recibían atención hospitalaria.

En esta incursión se reporta por lo menos la muerte de una persona, además de varias personas cuyas heridas se agravaron luego de la violenta entrada de los militares al área de ortopedia.

“Las fuerzas de ocupación israelíes forzaron a la administración del Complejo Médico Nasser a retirarle el personal médico a pacientes en cuidados intensivos, lo que pone sus vidas en grave peligro. Asaltaron el Complejo Médico Nasser para convertirlo en barracas militares, luego de demoler la pared del sur y entrar a través de ella”, señaló al-Qudra en un comunicado.

Peligran miles de vidas en el hospital

Decenas de periodistas y personas revelan en redes sociales que los alrededores del hospital, considerado un área estratégica por la ONU, se encuentran rodeados por francotiradores israelíes.

Minutos después de la incursión militar, los pacientes del hospital y los miles de refugiados que habían elegido el Complejo Médico Nasser como sitio seguro, fueron desalojados por la fuerza.

“Las fuerzas de ocupación forzaron a las familias desplazadas y a los parientes de los equipos médicos a desalojar el Complejo Médico Nasser al amanecer, bajo amenaza de bombardeo. Atacaron el estacionamiento de las ambulancias y las tiendas de los refugiados, además de arrasar las fosas comunes”, detalló al-Qudra.

Horas antes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, señaló la importancia que tiene para la misión de la ONU en la región, donde se vive una emergencia humanitaria.

Buscaban a rehenes de Hamás

En un comunicado de prensa, las fuerzas militares de Israel señalaron que la incursión en el Complejo Médico Nasser se realizó de forma quirúrgica y siguiendo pistas creíbles sobre que en estas instalaciones podrían encontrarse algunos de los rehenes tomados por Hamás el pasado 7 de octubre.

“Desde la masacre de Hamás del 7 de octubre, el ejército de Israel ha trabajado para completar su misión de desmantelar a Hamás y traer a nuestros rehenes de vuelta a casa.

“Operamos contra los terroristas de Hamás dondequiera que se estén escondiendo. Y, como hemos probado con las exitosas misiones de rescate de nuestros rehenes, estamos comprometidos con nuestra misión de traer a nuestros rehenes a casa”, señaló Daniel Hagari, vocero del ejército de Israel.

De acuerdo con reportes de medios como Al Jazeera o The New York Times, el ejército israelí no mostró evidencias de que alguna de las personas capturadas por Hamás se encuentren en el hospital gazatí.