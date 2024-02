Muere abuelita de hambre, su hijo había fallecido días antes en su misma casa por un accidente

La muerte de una anciana y el hijo que la cuidaba ha enlutado a todo un barrio de la capital española, debido a la trágica secuencia en la que se dieron los decesos con solo algunos días de diferencia.

Vecinos de la calle Ocaña, ubicado en el céntrico distrito de la Latina en Madrid, España, reportaron a los servicios de emergencia un fuerte olor que salía de un domicilio ubicado en dicho sitio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la capital española abrieron a la fuerza la puerta del domicilio reportado, solo para descubrir los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Las primeras indagatorias no revelaron huellas de violencia o asalto en la muerte de ambas personas quienes, al no tener familiares o amigos cercanos, no fueron reclamadas ni denunciadas como desaparecidas.

Un accidente mortal

De acuerdo con declaraciones hechas por la Policía Nacional de España a medios locales, el hijo, de 54 años de edad y quien se encargaba de cuidar a su mamá, enferma y postrada en cama, se resbaló en la cocina y se golpeó la cabeza, muriendo instantáneamente.

Al no tener manera de comunicar la muerte de su hijo o pedir ayuda debido a su delicada salud, la mujer, de 87 años de edad, murió de hambre y sed días después del primer accidente mortal.