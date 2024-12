Niña sube a la rueda de la fortuna y cae desde el punto más alto | IMÁGENES FUERTES

Una niña, de tan solo 13 años de edad, sufrió un terrible accidente luego de que acudió a una popular feria en el estado de Pradesh, en la India. De acuerdo con medios locales, la menor de edad subió a una rueda de la fortuna, sin embargo - cuando la cabina en la que ella se encontraba llegó hasta el punto más alto - la pequeña resbaló y quedó colgando desde lo alto de la estructura, causando conmoción y pánico entre los asistentes.

Hasta ahora, se desconocen las causas que provocaron el accidente. No obstante, decenas de internautas y medios locales, describieron que las cabinas que integraban la rueda de la fortuna presuntamente no tenían ni puertas, ni ventanas, hecho que pudo haber influido en el percance. Otras personas que se encontraban en el juego mecánico trataron de ayudar a la niña, pero no tuvieron éxito.

Por varios minutos, la niña quedó colgando desde la estructura del juego, esto mientras decenas de personas le gritaban instrucciones desde el piso. Desafortunadamente la menor de edad quedó colgando con la cabeza hacía abajo y perdió el equilibrio, cayendo de forma abrupta ante los ojos de todos los asistentes.

Niña cae de un juego mecánico y causa pánico entre los asistentes de una feria

La menor se accidentó desde lo alto del juego. Foto: DailyMail.

Los operadores del juego lograron atrapar a la niña cuando caía desde las alturas. La prensa local informó que la menor solo presentó lesiones leves y no fue necesario que la trasladaran a un hospital local para recibir atención médica. Pese a que los hechos solo quedaron en un desafortunado accidente, decenas de personas se mostraron sorprendidas en las plataformas digitales, denunciando que los juegos mecánicos pueden ser muy peligrosos si no se operan correctamente.

Primeros reportes - compartidos por las autoridades de la India - la niña se cayó de la cabina debido a una fuerte sacudida que hizo temblar la atracción cuando la pequeña se encontraba en el punto más alto del juego mecánico. Cabe mencionar que las causas que provocaron el accidente aún no han sido confirmadas por ninguna autoridad local, únicamente han trascendidó en plataformas digitales como X - antes twitter - y Facebook.

Investigan si el juego tenía permisos para operar

La pequeña cayó desde las alturas. Foto: DailyMail.

Medios locales también han informado que las autoridades tomaron conocimiento del caso y han iniciado una gran investigación para determinar las causas que ocasionaron el accidente. De igual manera, los investigadores determinarán cómo se les permitió operar en el parque de atracciones, el cual se había inaugurado recientemente en la zona. Cabe mencionar que no es la primera vez que se reportan accidentes en juegos mecánicos de la India, por lo que las personas piden que este caso se investigue.

