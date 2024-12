Disney Channel Latam ya no se transmitirá en este país de Latinoamérica

Disney continua con importantes cambios en su transmisión televisiva y en esta ocasión le tocará a uno de los países dentro de Latinoamérica. De acuerdo con un comunicado de la empresa del ratón, Disney Channel cesará sus transmisiones en varios países de Latinoamérica, y anteriormente a la lista se sumó Colombia, por lo que se implementarán nuevas formas para poder disfrutar de sus series y películas.

Además, Disney también cerrará otras señales relacionadas a su contenido, por lo que alrededor del 90 por ciento de sus canales ya no estarán disponibles en el país colombiano. No obstante, este no será el únic país latinoamericano que tendrá que decirle a diós a sus programaciones desde la televisión.

Disney apostará a su plataforma de streamin

FOTO: Play Store

El servicio fue anunciado en septiembre de 2017 y finalmente salió a la luz el 12 de noviembre de 2019. Al momento de su estreno, Disney Plus acumuló 10 millones de suscripciones y para abril de 2020 superaron las 50 millones de suscripciones. Disney incursionó en la industria del streamin para hacerle frente a la principal competencia, Prime Video y Netflix.

¿Dónde cerrará Disney Channel en 2025?

El primer país que adoptará la medida de cerrar Disney Channel en las próximas semanas será España. Un mes después, Brasil replicará la cancelación. El comunicado no especifica en ningún momento cambios para la transmisión en México. Además de Disney Channel Latinoamérica, los siguientes canales también finalizarán su transmisión durante febrero del 2025 en Brasil:

Star Channel

National Geographic

FX

Cinecanal

Baby TV

De este modo, todo este contenido abandonará la transmisión televisiva y se trasladará a la plataforma de mainstream, Disney Plus. Es importante mencionar que Disney ha invertido ampliamente en su servicio de Disney Plus, razón por la cual han cesado operaciones en otras ramas.

Disney dejará de emitirse en distintos países de Latinoamérica

FOTO: Disney

¿Cuál es el precio de Disney Plus en México?

Disney Plus tiene distintos paquetes para ofrecer sus servicio streaming en México. Los principales paquetes son Disney Plus Estándar y Disney Plus Premium. En el primer paquete, se cuenta con todo el contenido exclusivo de Disney y una selección de canales de ESPN.

El primer paquete ofrece lo más importante para quienes necesitan disfrutar de sus series y películas. Por otro lado, el segundo paquete cuenta con contenido adicional, principalmente en los canales deportivos, así como otros beneficios.

La película: #LaJovenYElMar, de #Disney, cuenta la historia real de #TrudyEderle, la primera mujer que cruzó exitosamente a nado uD83CuDFCA??? el Canal de la Mancha, se estrena el 19 de julio próximo, exclusivamente en Disney+.

Cortesía: Disney. pic.twitter.com/p0ZfZmMewg — TopuD83EuDD16NewsuD83DuDCF0 (@TopNewsFamily) July 11, 2024

Disney Plus estándar tiene un precio de 219 pesos mensuales, con canales seleccionados de ESPN y ESPN 3, estrenos de películas originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Satar Wars, National Geographic y Star; 2 dispositivos para ver de manera simultánea y descargas para ver contenido sin conexión.

