Albañil cae desde el doceavo piso tras romperse la red en que caminaba | VIDEO

Un albañil cayó de al menos el doceavo piso de un edificio de construcción, los lamentables hechos quedaron grabados en video por una cámara de seguridad que se encontraba enfrente de la construcción, el hombre habría fallecido al instante por el fuerte impacto.

En la grabación compartida en X por la cuenta @lamanoconpelosx se observa como el sujeto intenta pasar de una torre a otra pisando una red y con la ayuda de su compañero quien le extiende la mano mientras él camina lentamente. Y aunque él se encuentra agarrado del pilar cuando se suelta para tomar la mano de su amigo la red se rompe y cae al vacío.

Trabajador de construccion pisa en el lugar equivocado y cae desde las alturas uD83DuDC77???uD83DuDEA7?? ( Un paso le costo la vida uD83CuDFE2 ) pic.twitter.com/kHtmcIKKQt — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) December 21, 2024

Accidente provoca que albañil caiga del doceavo piso | VIDEO

Aunque se desconoce la altura exacta de la construcción, en la grabación se observan al menos 12 pisos de construcción pero el edificio podría tener más pisos. Tras caer, su compañero observa en shock y aún con la mano extendida la lamentable escena, el hombre habría fallecido a causa de las lesiones provocadas por el accidente laboral.

"No podemos deshacer esta pérdida, pero podemos asegurarnos de que otros no sigan el mismo camino. Habla siempre a favor de la seguridad", "esto realmente pone de relieve la importancia de la seguridad en el trabajo", "en esas construcciones si quieren pasar así deben de armar un tipo de puente bien con seguridad no un pedazo de tabla", son algunso de los ocmentarios que dejaron los cibernautas lamentando que en algunas obras de construcción no se cuente con las medidas de seguridad adecuadas.

Sigue leyendo:

Asesina a rapero con más de 12 balazos y graba el brutal momento

Joven discute con su novio y se lanza contra un camión, la atropellan tres veces | IMÁGENES FUERTES