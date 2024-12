Avión privado se estrella en medio de un vecindario repleto de personas y se incendia, hay 2 muertos | VIDEO

La mañana de este miércoles 18 de diciembre se registró un fuerte accidente aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de San Fernando, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con medios locales, la aeronave privada sufrió un accidente y terminó estrellándose en uno de los barrios más populares de la zona, lo que causó un fuerte incendio y dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas, aunque la cifra podría aumentar.

Según las autoridades locales, en el accidente estuvo involucrada una aeronave Challenger 300, matrícula LV-GOK, la cual le pertenece a la familia de Jorge Brito - un reconocido empresario de Argentina - quien no se encontraba dentro del vehículo aéreo al momento del accidente. Aparentemente, dentro del avión solo se encontraban el piloto y el copiloto, quienes fallecieron de forma inmediata.

Primeros reportes indican que el avión aterrizó por la cabecera 05 de la pista de aterrizaje, pero - por motivos que aún se desconocen - la aeronave no se detuvo y siguió su recorrido, cruzando la reja de prevención e impactándose en contra de un vecindario que se localiza a las afueras del aeropuerto. Las autoridades reportan que dentro del avión perdieron la vida dos personas, el piloto y el copiloto a cargo del vuelo.

El avión aterrizó en la pista, pero siguió avanzando y chocó contra un vecindario

LV-GOK

DESPISTE DE PISTA

CL30

2 ALMAS A BORDO

OPR- NEW LINE SA

DEP SULS (Punta del Este)

ARR SADF (San Fernando)#AccidenteAereo #avion #Argentina #Uruguay



Clave investigación de @JSTsucesos pic.twitter.com/WxLySbw8Ov — Transito Aereo AR Actualidad Aeronautica uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDEE9 (@TransitoAereoAr) December 18, 2024

"El avión entró pasado a la pista y por alguna circunstancia no pudo frenar, terminó despistándose e impactando con viviendas que están al lado del aeropuerto”, comentaron fuentes aeronáuticas a medios locales. De igual manera, se dio a conocer que el avión accidentado había realizado este miércoles dos viajes; primero partió rumbo a Punta del Este a las 11:12 y aterrizó en Uruguay a las 11:44; una hora después despegó de Uruguay y pretendía aterrizar en Buenos Aires, donde se presentó el accidente.

Un comerciante, entrevistado por medios locales, detalló que afortunadamente el avión no llegó a estrellarse contra las casas, únicamente chocó contra varios árboles: "entiendo que golpeó las casas pero no se incrustó. Tal vez el piloto de buena fe apuntó a la calle. El avión sigue derecho, choca y explota. Justo en la parte de la grabación, la cámara enfoca donde termina la pista. Después hay 300 metros de parque, el avión sigue derecho y se estrella", dijo el testigo a la prensa local.

¿Qué causó el accidente en el aeropuerto de San Fernando?

Así quedó el avión accidentado. Foto: @SvTendenci

Hasta ahora, se desconocen las causas que provocaron el accidente. No obstante, las autoridades locales aseguraron que el suceso ya está siendo investigado y se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre los sucesos que llevaron a la aeronave a no detenerse en la pista y seguir avanzando hasta chocar contra un vecindario repleto de personas. Cabe mencionar que Jorge Brito - el dueño del avión - no se ha pronunciado al respecto.

