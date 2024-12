Papa Francisco: No olvidemos rezar por la paz, por el fin de las guerras

El Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis que llevará a cabo durante todo el Año Jubilar que ha titulado “Jesucristo nuestra esperanza” afirmando que “Él es, en efecto, la meta de nuestra peregrinación, y Él mismo es el camino, la senda a seguir”. Francisco dijo que esta primera parte, hablará de la infancia de Jesús a través de los Evangelios de Mateo y Lucas

El Santo Padre explicó la forma en que es presentado Jesús a través de los dos evangelistas.

“La diferencia entre los dos evangelistas es que mientras Lucas relata los acontecimientos a través de los ojos de María, Mateo lo hace a través de los de José, insistiendo en una paternidad tan inédita”.

El Papa Francisco hizo énfasis en la genealogía que es un género literario que sirve para transmitir un mensaje “muy importante”

“Nadie se da la vida a sí mismo, sino que la recibe como don de otros; en este caso, se trata del pueblo elegido, y de los que heredan el depósito de la fe de sus padres: al transmitir la vida a sus hijos, les transmiten también la fe en Dios”.

Al final de la catequesis , el Papa Francisco pidió por la paz por los países que viven conflictos bélicos.

“Queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz. No olvidemos a los pueblos que sufren la guerra: Palestina, Israel, y todos los que sufren, Ucrania, Myanmar. No olvidemos rezar por la paz, por el fin de las guerras. Pidamos al Príncipe de la Paz, al Señor, que nos conceda esta gracia: la paz, la paz en el mundo. La guerra, no lo olvidemos, siempre es una derrota, ¡siempre! La guerra siempre es una derrota”.