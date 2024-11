Felicita presidente chino a Donald Trump, Rusia lo ve con cautela

El presidente chino, Xi Jinping, felicitó al republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y afirmó que ambos países deben llevarse bien en la nueva era, señaló la prensa estatal.

En un mensaje de felicitación, Xi dijo que Washington y Beijing deben reforzar el diálogo y la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias, expandir la cooperación mutuamente beneficiosa y encontrar la manera correcta para que China y Estados Unidos se lleven bien en la nueva era, afirmó la cadena oficial CCTV.

El dirigente comunista también argumentó que la historia ha demostrado que China y Estados Unidos se benefician de la cooperación y sufren con la confrontación. Una relación estable, sana y sostenible entre China y Estados Unidos es el interés compartido de ambos países y está en línea con las expectativas de la comunidad internacional, explicó este medio.

En su primer mensaje a Trump desde la victoria electoral del expresidente, el líder chino confió en que ambas partes mantengan los principios del respeto mutuo, la convivencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa.

Espera Rusia que Trump cumpla con su palabra

Rusia afirmó que juzgará a Donald Trump, quien prometió poner rápidamente fin al conflicto en Ucrania, en virtud de sus actos, en un momento en que las potencias occidentales temen las consecuencias para Kiev de su segundo mandato al frente de Estados Unidos.

"Sacaremos nuestras conclusiones en virtud de las palabras concretas y los actos concretos que el nuevo presidente estadounidense acometa”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El presidente Putin no tenía previsto felicitar personalmente a Donald Trump. Foto: AFP

El vocero añadió que no estaba al tanto de los planes del presidente Putin de felicitar a Trump por la elección, ya que Estados Unidos no es un país amigo. Las relaciones entre Moscú y Washington se encuentran en su punto más bajo desde la Guerra Fría. "No nos hacemos ilusiones sobre el presidente electo estadounidense", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la capital rusa, muchos acogieron la victoria de Trump con cautela, afirmando que esperaban que cumpliese su promesa de poner fin a casi tres años de enfrentamientos en la exrepública soviética, donde Moscú lanzó una ofensiva en febrero de 2022.

En los últimos meses, Trump ha insistido en que podría imponer la paz en Ucrania en 24 horas, sin explicar cómo, aunque cuestionando la magnitud de la ayuda brindada a Kiev. También arremetió contra los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense a Ucrania y culpó varias veces a Kiev del conflicto.

Con información AFP

