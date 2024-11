¿Un giro histórico con Kamala Harris o el regreso de Trump? Esto opinan los especialistas

Este martes, los estadounidenses decidirán si Kamala Harris se convierte en la primera mujer presidenta o si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. La reñida contienda entre la vicepresidenta demócrata de 60 años y el expresidente republicano de 78 está generando gran incertidumbre. Más de 82 millones de personas ya votaron anticipadamente, mientras las filas siguen creciendo en los colegios electorales.

En este contexto, en entrevista con Blanca Becerril para el programa de Reporte H, por Heraldo TV, Talya Iscan, internacionalista y académica, así como Rodolfo Moncada, consultor político internacional, afirman que las elecciones serán muy cerradas, las cuales podrían no resolverse este día, ya que ambos candidatos tienen propuestas que podrían cambiar la dirección en la gobernabilidad de Estados Unidos.

Los analistas coicidieron en lo difícil del proceso electoral en EU Créditos: Especial

El tema de la seguridad y la política exterior toman rgran relevancia

Talya Iscan, las encuestas actuales no son suficientes para predecir un ganador claro, debido a las particularidades del sistema electoral estadounidense, que no depende únicamente del voto popular, sino de los votos de los colegios electorales. En este sentido, destacó la relevancia de los llamados "estados pendulares" o "swing states", cuyo apoyo puede inclinar la balanza.

“Es un momento histórico, es como lanzar una moneda al aire", explicó Talya Iscan, subrayando que los votantes de estos estados, que tradicionalmente cambian de apoyo entre demócratas y republicanos, serán determinantes en las próximas semanas.

La internacionalista destacó la forma en los candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, han estructurado sus campañas pues, mientras que la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha atraído el apoyo de figuras de Hollywood y grandes corporaciones, Trump ha logrado consolidar un fuerte apoyo de empresarios y sectores conservadores, incluso construyendo una suerte de "oligarquía" de magnates que respaldan su candidatura.

Sin embargo, según Iscan, a pesar de las diferencias en las estrategias de marketing, la contienda parece estar muy equilibrada, con un leve favoritismo hacia Trump.

La académica no considera que las propuestas de Trump sean tan alarmantes como parecen Créditos: Especial

En materia de seguridad e intervenciones militares, Talya Iscan destacó la creciente insatisfacción de la población ante las guerras, como la de Ucrania y el conflicto Israel-Palestina, que han consumido recursos significativos del presupuesto estadounidense. En particular, observó el hartazgo de la población ante el costo de estas guerras, especialmente en el contexto de una crisis económica interna y una creciente inflación.

"La gente está cansada de enviar armas y pagar impuestos para financiar guerras extranjeras mientras enfrentan una crisis económica en casa", comentó Talya Iscan.

En este escenario, los demócratas, a pesar de su retórica sobre justicia social y defensa de las minorías, no han logrado articular respuestas claras a estos temas, lo que ha llevado a muchos votantes de izquierda a reconsiderar su apoyo. A tal punto, que incluso sectores que históricamente se alineaban con los demócratas, como la comunidad musulmana en Michigan, han comenzado a acercarse a Trump, a pesar de las claras diferencias ideológicas.

El T-MEC y la relación con México

Talya Iscan enfatizó que el tema migratorio también ha sido un punto de fricción, pues señala que Kamala Harris ha apostado por una cooperación más estrecha con México, mientras que Donald Trump ha optado por un enfoque más radical, proponiendo medidas drásticas contra los carteles de drogas y adoptando un discurso de "seguridad nacional". En este sentido, la académica no considera que las propuestas de Trump sean tan alarmantes como parecen, ya que son parte de su estrategia populista para atraer a votantes preocupados por la seguridad.

Otro aspecto clave de la conversación fue el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ha sido objeto de controversia en ambos lados de la frontera. Aunque muchos pensaban que los demócratas serían más favorables a este acuerdo, Iscan recordó que Kamala Harris, durante su tiempo en el Senado, fue una de las pocas voces que votó en contra de algunos de los términos del tratado. En contraste, el gobierno de Trump, aunque criticado por su postura proteccionista, podría haber fomentado mayores inversiones debido a sus políticas económicas y desregulación.

Complicada elección que podría prolongarse

Por su parte, Rodolfo Moncada ofreció un análisis detallado sobre la situación política actual de Estados Unidos y su relación con México, en el marco de las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo en el país vecino. Según Moncada, el proceso electoral en Estados Unidos se encuentra particularmente complejo, con una contienda muy reñida, donde los estados clave como Pensilvania, que otorga 19 votos electorales, jugarán un rol crucial.

"Estamos viviendo una jornada electoral muy pareja. Pensilvania es el estado péndulo más importante en este momento. Está totalmente dividido, y este tipo de elecciones, donde cada estado tiene un peso y es autónomo, hacen que el resultado sea impredecible. Aunque hay una tendencia en la costa este hacia el voto demócrata, la división no está tan clara", explicó el consultor político.

Moncada destacó que, a pesar de que las ciudades más desarrolladas, especialmente las de la costa este, históricamente han favorecido a los demócratas debido a su población urbana, educativa y empresarial, los estados más rurales, con poblaciones menos educadas, tienden a ser más republicanos.

Sin embargo, puntualizó que el perfil de los votantes está cambiando, pues las comunidades de inmigrantes, afroamericanos, latinos y árabes están cada vez más desvinculadas de sus raíces y toman decisiones de voto basadas en otros factores. El consultor hizo énfasis en lo impredecible del panorama electoral, considerando que muchas personas aún no se han dirigido a las urnas. "Es tan ajustada la contienda que no veremos resultados claros hasta que los votos de la costa oeste sean contados", señaló Rodolfo Moncada.

"Eso es puro discurso político. Trump está en campaña y está jugando con las emociones" Créditos: Especial

En cuanto a la administración actual de Joe Biden y la posible continuidad con Kamala Harris, Rodolfo Moncada opinó que una de las principales críticas hacia este gobierno ha sido su incapacidad para resolver problemas migratorios, una promesa de campaña que no se ha cumplido. "Las promesas de los demócratas sobre regularización de inmigrantes y control en las fronteras no se han materializado, y ahora mucha gente, especialmente los votantes hispanos, ya no quieren más cruces ilegales", afirmó.

Además, Moncada hizo referencia a la reciente declaración de Donald Trump sobre la posibilidad de aumentar un 25 por ciento los aranceles a México, un comentario que consideró parte de la estrategia electoral. "Eso es puro discurso político. Trump está en campaña y está jugando con las emociones de la gente. Es como cuando Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la corrupción de inmediato; son promesas para ganar votos", comentó el analista.

Al ser cuestionado sobre las posibles repercusiones de la elección presidencial de Estados Unidos en la relación bilateral con México, Moncada destacó que ambos proyectos políticos, el de Donald Trump y el de Kamala Harris, tienen aspectos positivos y negativos para el país vecino. Según Moncada, en términos económicos, ambos modelos ofrecen ventajas y desafíos para México.

"Los dos proyectos de nación tienen cosas buenas y malas. No podemos depender completamente de uno u otro. Sin embargo, si hablamos de una relación personal, una mujer presidenta en Estados Unidos podría generar una imagen interesante con una mujer presidenta en México. Podrían tener una buena relación, similar a la que tuvieron Vicente Fox y George Bush", expresó.

En cuanto a un eventual regreso de Trump a la presidencia, Moncada no ve grandes riesgos para México. "Lo peor que podría suceder es que sigan hablando mal de nosotros, como ya lo hizo Trump en su momento. Pero no creo que haya una afectación práctica significativa como la que muchos temen", aseguró el consultor.

El futuro de las relaciones bilaterales

Para Moncada, los vínculos entre ambos países seguirán siendo de importancia estratégica, independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos Si bien reconoció que los discursos de polarización pueden aumentar durante los períodos electorales, se mostró optimista sobre la relación entre los dos países, destacando que México y Estados Unidos han atravesado situaciones difíciles en el pasado y han logrado sortearlas.

"Lo que está claro es que la elección en Estados Unidos sigue siendo impredecible y las consecuencias para México podrían depender de quién logre movilizar a los votantes clave", concluyó Rodolfo Moncada.

Sigue leyendo:

"Con ninguno de los dos va a ser fácil": analistas coinciden en que triunfo de Kamala Harris o Donald Trump representa un reto para México

Elecciones en EU 2024: ¿Donald Trump o Kamala Harris? Sigue los resultados EN VIVO