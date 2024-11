Potente Tormenta invernal pone en riesgo al Día de Acción de Gracias; 80 millones de viajeros se verían afectados

El Día de Acción de Gracias que las familias de Estados Unidos celebran cada año podría verse estropeado por las fuertes condiciones climáticas. En base al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana del 29 de noviembre, un significante impacto ártico podría esparcirse en los estados del norte de Estados Unidos, y posteriormente avanzar al sur y este, a lo largo del viernes, 30 de noviembre.

Serán 48 estados los que experimentarán temperaturas gélidas con ventiscas peligrosas. La tormenta invernal se trasladará desde el Valle de Mississippi y Ohio, hasta New England, con altas probabilidades de caída de nieve, a lo largo de este jueves, en pleno Día de Acción de Gracias (Thanks Giving Day). Así mismo, se prevén tormentas eléctricas esparcidas a lo largo de la costa este durante la noche, y caída de nieve de mediana a fuerte intensidad al noreste, con mayor efecto en la zona central de New England.

Nieve podría llegar hasta a 20 centímetros zonas de Michigan

FOTO: SWC

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la nieve podría llegar hasta a 20 centímetros sobre el suelo, en la Península superior de Michigan y en ciertas zonas de la Península inferior. En esta tormenta invernal, la nieve podría expandirse en los Grandes Lagos de Estados Unidos, conformados por Míchigan, Ontario, Erie, Superior y Hurón, en los colindes con el sur de Canadá.

Las aerolíneas prevén que 80 millones de personas viajen en Estados Unidos por carretera o avión, durante los días cercanos a Acción de Gracias, lo que supone un récord en comparación con los años antes de la pandemia.

Clima: Advierten por riesgos de accidente ante caída de nieve

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) advirtió en sus canales oficiales sobre las fuertes nevadas durante los próximos días, por lo que hizo un llamado para que los estadounidenses eviten conducir a altas velocidades y mantener la distancia con otros vehículos. También mencionó la importancia de remover los restos de nieve sobre el vehículo, debido a los efectos resbaladizos que pudieran ocasionar.

"Si debes conducir, limpia tu auto de hielo y nieve, actualiza el kit de emergencia, conduce despacio y mantén la distancia con otros vehículos", publicó la agencia.

Si tu área está experimentando nevadas fuertes, limita el tiempo que pasas afuera y evita conducir si es posible.



Monitoreo de la Tormenta Invernal en Estados Unidos

Evita accidentes en la cocina durante el Día de Acción de Gracias

Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias publicó recomendaciones para evitar accidentes dentro de la cocina, mientras se preparan las cenas para Acción de Gracias:

Mantén a los niños y mascotas afuera de las fuentes de calor

Utiliza parrillas y freidoras afuera

Nunca dejes alimentos cocinando sin supervisión

Utiliza un temporizador

