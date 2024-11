¿La policía deja el caso del niño Loan? Revelan nuevo giro y última desgarradora frase del menor

Un nuevo giro en el caso del niño Loan Danilo Peña se presentó esta semana luego de que las autoridades que llevan la búsqueda del niño de 5 años de edad hicieron un anuncio inesperado sobre una de las líneas de investigación que apunta a que fue víctima de una red internacional de trata de personas.

En ese sentido, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) dijo que dejará de participar en el proceso de investigación de la desaparición del menor de edad a 166 días de que el pequeño fue visto por última vez por su familia tras perderse en un naranjal durante un almuerzo familiar.

Lo anterior fue informado por el periodista local Juan Carlos Velásquez, quien afirmó que la PROTEX dijo que no ven trata de personas en el caso. “Eso puede ser polémico y puede ser sumamente grave… la PROTEX tuvo muchos acompañamientos y allanamientos”, afirmó el comunicador.

La medida resultó un duro golpe a los padres de Loan, María Noguera y José Peña, indicó el periodista, que enfatizó sobre el impacto que habrá en las investigaciones, ya que la medida no ofrece alivio a los padres del menor de 5 años de edad.

¿Qué fue lo último que dijo Loan a su madre antes de desaparecer?

Luego de poco más de cinco meses desde que el niño Loan dejó de ser visto por última vez, María Noguera recordaron los últimos momentos en los que convivieron con el niño de Corrientes quien estaba emocionado de ir a visitar a sus familiares pues tenían bastante tiempo que no los frecuentaba, indicó su mamá.

María Noguera afirmó citada por A24 que sabía del riesgo de la zona donde Loan desapareció: “Uno sabe que el niño ahí se podía perder. Él no conoce, no conocía ese monte”, dijo con llanto y detalló lo que sucedió el 13 de julio cuando el niño desapareció:

“Se fue ese día, el 13 de junio. Quería ir al campo y se fue. Le digo: ‘Ve que no tienes clase’. Ese día no había clase en nuestro pueblo. Y se fue contento y me dice: ‘Nos vemos mami más tarde’. Le digo: ‘bueno, ve y portate bien’", acotó la angustiada madre de Loan.

