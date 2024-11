El último mensaje de una quinceañera a su madre luego de ser atacada a balazos por su mejor amigo

La madre de una adolescente, identificada como Naomi Briggs, compartió en redes sociales el último mensaje que le mandó su hija segundos después de que fue atacada a tiros por quien consideraba su mejor amigo. De acuerdo con la versión de la mujer, la menor de edad salió a celebrar su cumpleaños número 16, que estaba próximo a ser, pero cuando regresaba a su casa fue herida de bala por uno de sus mejores amigos, quien se había ofrecido a llevarla.

Ahora, Naomi Briggs ahora está luchando por su vida en un hospital de Oregon, en Estados Unidos, luego de que fue víctima de un trágico tiroteo en las primeras horas de la mañana del jueves 21 de noviembre. La madre de la víctima aseguró que recibió el escalofriante texto luego del atentado y corrió al hospital donde su hija estaba recibiendo tratamiento para salvarle la vida.

"Si no hubiera llegado al hospital, no habría sobrevivido. Perdió mucha sangre", dijo Drea Briggs al medio en inglés The Oregonia. La mujer agregó que el pasado miércoles 20 de noviembre Naomi salió con sus amigas alrededor de las 21:30 horas y que después le envió un mensaje de texto pidiéndole dinero para gasolina para regresar a su casa, pero luego devolvió el dinero diciendo que había encontrado transporte.

Este fue el último mensaje de Naomi después del tiroteo

La adolescente fue herida de bala. Foto: Facebook / Lexi Cruz.

Sin embargo, a las 5 de la mañana, Naomi todavía no había llegado a casa. Su madre se despertó de repente por un mensaje de texto de su hija, donde Naomi le pedía ayuda: "me dispararon. Mamá por favor ayúdame", fueron las palabras de la adolescente, quien fue trasladada de urgencia al Hospital OHSU en Portland, donde permanece hospitalizada.

"Está conectada a máquinas y todavía tiene todo el abdomen abierto. El médico me dijo que había una posibilidad de que no sobreviviera, así que ha sido una verdadera lucha", dijo la madre de la joven para el medio antes mencionado. Agregó que su hija permanece en cuidados intensivos y que se ha tenido que someter a 4 cirugías diferentes.

Detuvieron al agresor

La adolescente sigue hospitalizada. Foto: GoFundMe

Por su parte, el agresor fue identificado como Sky Korbut, de 18 años, quien admitió que su arma se disparó por error cuando llevaba a la joven a su domicilio. Ahora, el sospechoso se enfrenta a cargos de agresión en tercer grado y uso ilegal de un arma y se le ha fijado una fianza de 10 mil dólares (cerca de 207 mil pesos mexicanos).

