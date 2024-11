Revelan que una gran erupción volcánica ocurrió en la Luna: ¿hay peligro para la Tierra?

Científicos citados por la revista especializada Nature y Science revelaron un lado poco conocido de la Luna. Y es que, de acuerdo con sus investigaciones, esté satélite natural compartiría una extraña condición con la Tierra: ambas tienen, o tuvieron, volcanes activos. Así es, las nuevas revelaciones sugieren que hace años la Luna tuvo un periodo de erupciones, una de ellas reciente.

Los hallazgos se pudieron dar a conocer gracias a la nave espacial china Chang'e-6 , la primera que regresó a la Tierra con un cargamento de rocas y tierra del lado no explorado del satélite. Las muestras eran de fragmentos de roca volcánica que datan de hace unos 2 mil 800 millones de años de antigüedad, mientras que el más viejo parecía tener más de 4 mil 200 millones de años.

Según los investigadores, estas rocas ayudarían a probar que, en la cara no visible de la Luna, hubo volcanes activos hace millones de años. En este sentido, el estudio publicado en la revista Nature y Science se centra en la hipótesis de que el satélite natural podría tener un pasado volcánico similar al de la Tierra, pero aún hacen falta más investigaciones sobre el tema.

¿Qué pasaría si la Luna tuviera un volcán en erupción?

Foto: freepik.

De igual forma, los especialistas adelantaron que el pasado volcánico de la Luna no representa un peligro para la Tierra, ya que, si llegará haber una erupción en el satélite, la vida en el planeta no se vería prácticamente afectada, ya que la situación gravitacional hace que los escombros no fluyan de la misma manera que dentro del globo terráqueo.

Los científicos confirmaron que actualmente se están realizando más pruebas para ver cuándo estuvo activo el volcán y si existe la posibilidad de que todavía haya actividad en la superficie. No obstante, reiteraron que esto no representaría un peligro para la vida en la Tierra, por lo que se exhorta a la población a no alarmarse por este suceso.

Así fue la primera vez que se visitó el lado no visible de la Luna

El lado no visible de la Luna está siendo explorado por los científicos. Foto: Freepik.

Cabe mencionar que fue en 2019 cuando la sonda Chang'e-4 visitó por primera vez el lado oculto de la Luna. Posteriormente en 2020,, la sonda Chang'e-5 trajo rocas lunares del lado no visible, las primeras desde las que recogieron los astronautas de la misión Apolo de la NASA y las naves espaciales de la Unión Soviética en la década de 1970.

Sigue leyendo:

Aumenta la amenaza de una Guerra Nuclear entre Ucrania y Rusia

Cámara capta explosión de una casa que dejó dos muertos | IMÁGENES IMPACTANTES