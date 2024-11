Ucrania ataca a Rusia con misiles balísticos ATACMS de fabricación estadounidense

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el primer ataque ucraniano con misiles balísticos ATACMS de fabricación estadounidense contra territorio de este país.

Según el parte de guerra recogido por las agencias locales, cinco misiles fueron derribados y un sexto impactó en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk sin causar daños ni heridos.

Poco antes de la confirmación de Moscú, fuentes militares ucranianas revelaron al diario digital de Kiev RBK que el Ejército ucraniano atacó esta madrugada por primera vez con misiles estadounidenses ATACMS un objetivo militar situado en territorio de la Federación Rusa.

“En efecto, por primera vez hemos utilizado misiles balísticos ATACMS para golpear territorio ruso”, dijo la fuente, que situó el blanco del ataque en la ciudad de Karáchev, en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania

El Kremlin advirtió el lunes contra una nueva escalada en la guerra de Ucrania y prometió una respuesta acorde si Kiev utilizaba misiles de largo alcance suministrados por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia, tras la autorización estadounidense.

“El uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev para atacar nuestro territorio significaría la implicación directa de Estados Unidos y sus satélites en las hostilidades contra Rusia, y un cambio radical en la esencia y la naturaleza del conflicto”, declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

Portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova. Foto: AFP

“La respuesta de Rusia en tal caso será apropiada y se dejará sentir”, advirtió en un comunicado.

Los comentarios de Moscú coincidieron con el anuncio por Ucrania de que un nuevo ataque ruso el lunes en la ciudad portuaria de Odesa, en el mar Negro, mató a 10 personas, tras un bombardeo masivo el fin de semana contra la infraestructura energética del país.

Estados Unidos autoriza a Ucrania atacar a Rusia

En un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump, un alto cargo estadounidense que habló bajo condición de anonimato aseguró el domingo que Washington autorizó a Ucrania a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

The New York Times y The Washington Post escribió que la autorización de Washington fue en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para ayudar a Moscú.

Según Kiev, unos 11.000 soldados norcoreanos están desplegados en Rusia y habrían empezado a combatir en la región rusa de Kursk, controlada parcialmente por tropas ucranianas.

El demócrata Biden accede así a la petición de Kiev poco antes de dejar la Casa Blanca y del regreso del republicano Trump, muy crítico con la ayuda estadounidense a Ucrania.

Desde la cumbre de líderes del G20 en Rio de Janeiro, Biden pidió al conjunto de dirigentes de este grupo de grandes economías mundiales «respaldar firmemente la soberanía» de Ucrania, pero no mencionó la cuestión de los misiles.

En su declaración conjunta, los países del G20, del que Rusia forma parte, se dijeron favorables "a toda iniciativa constructiva» que busque una paz justa y duradera".

