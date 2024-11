Revelan las últimas imágenes de Hannah antes de desaparecer tras tomar un vuelo de conexión

El caso de una mujer originaria de Hawaii, Estados Unidos ha dejado atónitos a la comunidad que refiere que se perdió en el aire, esto debido a que la última vez que supieron de ella, estaba por tomar una conexión de un vuelo con dirección a Nueva York y desde ahí no se supo más de su paradero.

La joven identificada como Hanna Kobayashi de 30 años de edad desapareció el 8 de noviembre momento en que avisó a su familia que estaba por tomar la conexión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, sin embargo de acuerdo con el personal del vuelo ella no tomó este viaje y tampoco la vieron salir del recinto.

Planeaba salir de Maui en un viaje que había planeado con su expareja con quien había terminado meses atrás, por esta razón los dos boletos que se habían comprado los solicitó que se colocaran separados para evitar el contacto, así lo narraron en la investigación a una semana de su desaparición.

Su familia activó la ficha de búsqueda al no tener contacto con ella en el momento en que presuntamente debía bajar de su vuelo, contactaron a su exnovio para saber más acerca de ellas y él se mostró colaborativo en la labor y al ofrecer los datos, sin embargo su padre narró datos que podrían derivar en un cambio en la investigación.

Ante las teorías sobre la supuesta desaparición el día que viajó con su expareja, su familia reveló que había mucha confusión en su desaparición por no obtener respuestas al salir del aeropuerto, mientras el novio ha ayudado activamente en esta búsqueda.

"Mucha preocupación, mucha confusión. Todo parece confuso porque no he podido dormir bien desde que me enteré de la noticia y, en realidad, no sé... es realmente preocupante", narró su padre Ryan Kobayashi.