Murciélago muerde a un niño mientras dormía, lo hospitalizan y muere al contraer rabia

La mordida de un murciélago dejó como saldo a un menor de edad muerto en la provincia de Ontario, Canadá, quien murió al contraer rabia mientras dormía. Y es que el menor estuvo hospitalizado por varios días desde el mes pasado; sin embargo, no mostró mejoría.

El primer caso confirmado de rabia en Ontario desde 1967, ocurrió al norte de Sudbury, zona que es conocida por albergar varios lagos y varias especies de murciélagos. Además, tras el encuentro con el mamifero volador, los padres del menor no notaron signos visibles de mordeduras o rasguños, por lo tanto, decidieron no llevarlo al médico, ni vacunarlo tras el incidente, lo que resultó trágico ya que la rabia es una de las enfermedades virales mortales si no se recibe tratamiento al instante.

El menor era originario de Ontario, Canada Foto: Especial

Médico anuncia la muerte del menor ante rabia

El doctor Malcolm Lock, médico de la Unidad de Salud de Haldimand-Norfolk fue quien dio la noticia a sus padres de que el menor ya no contaba con vida, esto durante una junta de salud el pasado 2 de octubre.

"Es vital que cualquier persona que tenga contacto con murciélagos busque atención médica de inmediato, incluso si no hay signos visibles de mordeduras", recomendó el médico.

El especialista destacó la importancia de tomar las debidas precauciones luego de una mordedura de un animal de este tipo, ya que el antídoto es del 100 por ciento de efectividad si se aplica en las primeras 48 horas.

El menor estuvo internado pero no logró salvarse

¿Cómo se transmite y cómo afecta la rabia?

La rabia se transmite a través de la saliva en los animales infectados como, zorros, mapaches, murciélagos y coyotes. En el caso del mamífero alado, la falta de signos que fueran visibles como la mordedura o la presencia de alguna erupción ocacionó que los padres no sospecharan que el menor fuera infectado.

Este virus que es muy común entre los animales silvestres, afecta principalmente al sistema nervioso, el cual se multiplica rápidamente en las células del cerebro lo que provoca en las víctimas fuertes dolores de cabeza, fiebre, fatíga, confusión, espasmos respiratorios y en etapas más avanzadas aparece la parálisis y el coma.

