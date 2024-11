Elección en Estados Unidos es un momento de redefinición en la relación bilateral con México

Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Será el martes 5 de noviembre cuando millones de estadounidenses acudan a los centros de votación para definir si desean al republicano Donald Trump o a la demócrata Kamala Harris hasta 2028 y esa decisión será de suma relevancia para dos países que son socios comerciales y comparten miles de kilómetros de frontera común.

La elección de este año es un momento de redefinición en la relación bilateral, estimó la maestra Xóchitl Pimienta Franco, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en entrevista con El Heraldo de México.

Y aunque descartó que a México le convenga más la victoria de la demócrata o del republicano, expresó que México deberá encontrar la forma de mantener una relación sólida con su vecino pues “no importa quien gane, la situación geográfica de México no va a cambiar”.

Revisión del T-MEC, a la vuelta de la esquina

La relación entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del mundo, y los cambios en el gobierno estadounidense tienen un impacto significativo en México en diversos ámbitos. El Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que ambos países mantienen junto a Canadá es uno de los principales motores de la economía de la región y se perfila para ser revisado durante la gestión del titular de la Casa Blanca que resulte electo este año.

“La candidata demócrata habla de una no renegociación, sino de una revisión del T-MEC, el expresidente Trump habla de una renegociación Y eso, cualquiera de las dos posturas va a tener que ver con nuestro país”, remarcó Pimienta Franco.

La internacionalista recordó que Trump busca llevarse todas las cadenas de suministro a Estados Unidos, mientras que Harris apuesta por diversificar más la inversión, sobre todo en nuevas tecnologías no, temas que pueden impactar positiva o negativamente a nuestro país.

México mantendrá presión por migración

En materia de inmigración, uno de los tópicos principales de esta elección, la académica detalló que cada uno de los candidatos mantiene una plataforma distinta, pero eso no cambia que en cualquiera de los casos México tendrá que lidiar con presiones.

“Nosotros somos un país que es un país de tránsito y destino para muchos migrantes. Y eso hace que México tenga una presión inmensa por este tema sin importar quién gane”, dijo.

“Harris ha hablado mucho, por ejemplo de la cooperación que se puede dar en términos de inteligencia y de compartir información y proyectos entre las agencias de los gobiernos, también ha hablado mucho de atacar de raíz las causas que provoca la inmigración (...) El candidato republicano ha sido más agresivo en su plataforma señalando incluso que podría llegar a incursionar militarmente en nuestro país, aunque para eso necesitaría tener mayoría en el Congreso, pero sí habla fuertemente de una política de deportación”, remarcó.

Sin embargo, consideró que se debe entender que muchas de las promesas de campaña son meros actos discursivos ante una elección que pinta cerrada.

“Las encuestas están técnicamente empatadas entonces la única manera que tienen los candidatos también de ganar más votos es moverse a los extremos. Hay que que poner todas estas declaraciones en este contexto de campaña”, señaló.

Estima calma después de la elección

Después de las elecciones, se estiman tres tres meses de una transición que podría ser tensa, en caso de que hubiera señalamientos de fraude u otros reclamos similares; sin embargo, el escenario que prevé la especialista es de calma.

“Después del resultado electoral va a haber un poco de calma, porque ya va a haber certeza. Podría existir algún movimiento del peso, pero en general se va a mantener (...) no impactaría tanto el resultado, sino en todo caso señalamientos de desconocer el Triunfo de uno de otro candidato o manifestaciones, pues eso genera inestabilidad hacia dentro de Estados Unidos y repercute hacia fuera”.

En ese sentido, espera que Estados Unidos logre un proceso electoral como el que existió en México, donde más allá del tema legislativo, no hubo dudas de quién ganó y eso ayudó a mantener estabilidad: “esperaríamos que pase lo mismo en Estados Unidos (...) que sea que sea muy claro el ganador”.

Ve a Sheinbaum lista para lidiar con Donald Trump

En México, estimó que la Presidenta Claudia Sheinbaum sería capaz de lidiar con el trato con Donald Trump, debido a que ha tomado su papel de jefa de Estado de manera efectiva desde que asumió el cargo, el primer día de octubre, aunque también aprovechando la buena relación que el republicano llegó a tener con la Cuarta Transformación.

“La Presidenta Sheinbaum se ha asumido rápidamente como jefa del Estado mexicano y yo creo que ya no va a permitir bajo ninguna circunstancia que no se le vea de otra manera que no sea como Presidente de nuestro país. También hay que recordar que el expresidente Trump tenía muy buena relación con el expresidente López Obrador y en general con la 4T, así que yo creo que eso también va a ayudar mucho a que la relación sea buena”, dijo.

En caso de victoria para Kamala Harris, destacó que sería inédito tener por primera vez a dos mujeres gobernando países de América del Norte.

“Sería verdaderamente inédito. Sería la primera vez que pasa que tenemos una presidenta en México y una presidenta en Estados Unidos. Es más, nosotros llevamos mano porque, siendo Estados Unidos un país tan progresista, tan liberal, es México el que pone el ejemplo, teniendo primero a una mujer, y si las dos mujeres quedan yo creo que estaríamos viendo no una política de seguimiento, sino de cooperación desde una política diferente”, dijo.

Finalmente, destacó que el equipo de la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, que liderará la revisión al T-MEC conoce el tratado, pues fue el encargado de su negociación e implementación, por lo que se puede esperar una negociación benéfica para el país.

