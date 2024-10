VIDEO: pelea entre conductores termina en agresión con machete

En redes sociales se viralizó una pelea entre el conductor de un autobús del transporte público y un motociclista en plena vía pública, luego de un incidente vial que provocó que el chofer de la enorme unidad sacará un machete para agredir a su rival. La escena que fue captada en video por la cámara del celular de uno de los testigos grabó la riña que pudo costarle la muerte al motociclista.

De acuerdo con las declaraciones hechas por las personas que se encontraban en el lugar, la pelea entre ambos conductores rápidamente subió de tono y el motero rompió con su casco una de las ventanas del autobús. Las imágenes de los hechos que ocurrieron la zona cetro de Medellín, Colombia, muestran al chófer de trasporte público que llenó de ira desciende de la unidad con un machete en la mano.

El chófer de trasporte público desciende de la unidad con un machete en la mano. Créditos: Tomada de video

Después lanza al menos tres golpes con el arma blanca contra el motociclista, el cual, pudo perder la vida sino uno de los ataques hubiera impactado en órganos vitales. Afortunadamente los machetazos impactaron en su brazo izquierdo, pero fue gracias a una mujer que intervino en el enfrentamiento, para detener la pelea compañía, mientras otros transeúntes solo observaban.

Riña con machete provoca polémica en redes sociales

De acuerdo con medios locales, la Secretaría de Movilidad de ese país informó que el caso, al tratarse del orden público no llegó a su sistema de alertas por lo que no fue atendido por el cuerpo de agentes de Tránsito. Asimismo, la Policía Metropolitana indicó que fueron alertados del incidente cerca de 11:30 horas, pero cuando llegaron las unidades policiales, no encontraron a ninguno de los involucrados, y solo hallaron los restos de la pelea.

Este video que ocurrió en el año 2022 y nuevamente se está viralizando en redes sociales por la enorme polémica que sigue generando en internet entre los usuarios, quienes señalan que este tipo de riñas, aunque se generan a diario en las calles y no pasan de los golpes, lo mejor es evitarlas porque no sabes en que momento puede aparecer una persona armada.

Otros usuarios aprueban la respuesta del chofer de transporte público ya que aseguran que el motociclista fue el primero que agredió.

