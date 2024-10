Los últimos mensajes de una patrullera antes de suicidarse en extrañas circunstancias: "me voy a quitar la vida"

Las autoridades colombianas se encuentran investigando las causas de muerte de una mujer policía de tan solo 20 años de edad. La joven, identificada como Yirlene Julieth Mendoza Jiménez, trabajaba como patrullera en el barrio España, en Cartagena. Sin embargo, fue encontrada sin vida dentro de su departamento la noche del sábado 26 de octubre, luego de que terminó su jornada laboral. Aunque todo parece indicar que se trató de un suicidio, los familiares de la mujer piden una investigación a profundidad, pues señalan que hay inconsistencias en el caso.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, Yirlen vivía en compañía de su perrita y recientemente había pasado por la pérdida de un ser querido, misma que la habría dejado en depresión. No obstante, esta es solo una de las hipótesis que circulan en las plataformas digitales y no ha sido confirmada, o descartada, por la policía local. Se espera que conforme avance la investigación se determine si fue un suicidio, o si se trató de un crimen.

La patrullera enfrentaba una fuerte pérdida

La joven tenía 20 años de edad. Foto: redes sociales.

Según las personas que conocieron a la joven, ella llevaba un año en la policía y estaba asignada a la Estación del Centro Histórico de Cartagena, donde realizaba patrullajes y controles en las áreas turísticas de la ciudad. El sábado 26 de octubre Yirlen cumplió con su jornada laboral como cada día y posteriormente se dirigió a su domicilio, pero, horas más tarde, su cuerpo fue encontrado suspendido de una soga en su casa. Paramédicos que atendieron la emergencia confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales.

En redes sociales también se compartió una presunta conversación de WhatsApp entre Yirlen y una de sus amigas, donde se lee que la patrullera aseguraba que se sentía abrumada emocionalmente debido a situaciones personales complejas, incluyendo la pérdida de un bebé, lo cual, según allegados, afectó notablemente su estado de ánimo. En el chat se puede leer que la joven policía aseguraba que se "sentía mal" y que ya no podía seguir adelante.

Así fueron los últimos mensajes de la policía

Estos fueron los últimos mensajes de la patrullera. Foto: @ActualidaViral.

"Tu no entiendes nada. Después entenderás porque pedí que pasaran por Kaily (su mascota). Me voy a quitar la vida, gracias por todo", fueron los últimos mensajes que Yirlen envió a su mejor amiga por WhatsApp. En la misma conversación se lee que la amiga de la patrullera trató de volver a contactarla, pero ya no tuvo respuesta, por lo que alertó a las autoridades y pidió que acudieran al domicilio de la mujer a corroborar que todo estuviera bajo control.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio encontraron la escena de Yirlen colgando del techo de su casa. Ante estos hechos, la comunidad policial y los seres queridos de la patrullera han expresado su conmoción y tristeza por el trágico suceso. La muerte de la policía ha causado conmoción entre los habitantes de Colombia, lo que ha puesto sobre la mesa la conversación sobre la salud mental.

