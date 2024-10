Cuba sufre un apagón nacional: así se mantuvo la isla a oscuras durante 5 horas

Las autoridades cubanas informaron el viernes que el sistema eléctrico nacional sufrió un colapso, lo que provocó un apagón masivo que afecta a millones en la isla. “A las 11 de mañana de hoy se produjo la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, dijo el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta en la red social X, antes Twitter, que pasadas tres horas aún afirmaba estar en proceso de recuperación del sistema eléctrico.

“Se revisa el estado de cada una de las termoeléctricas, la disponibilidad de combustible y situación de la red”, indicó el ministerio. El apagón se debió a la salida imprevista de funcionamiento de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Varias llamadas de The Associated Press a las autoridades para esclarecer el alcance del apagón no fueron respondidas. Además de la central Antonio Guiteras, Cuba tiene varias otras centrales y plantas pero se desconoce si están funcionando o están también paralizadas.

“Desde la dirección del país estamos dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética de alta sensibilidad para la nación. No habrá descanso hasta su restablecimiento”, indicó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X.

Cuba trabaja en la recuperación del sistema de electricidad

La salida de Guiteras se produjo horas después de que la isla sufriera el mayor corte de electricidad en dos años, que dejó a la mitad de la población sin luz y obligó a las autoridades a suspender las clases escolares. Un comunicado la estatal Unión Eléctrica (UNE), que controla el sistema energético nacional, informó que el déficit del jueves por la noche en hora pico alcanzó los 1.642 megavatios sobre una demanda de 3.300 megavatios.

El tenso escenario provocó una comparecencia especial del primer ministro Manuel Marrero Cruz. “La situación ha ido empeorando en los últimos días”, reconoció Marrero ante las cámaras de la televisión en cadena nacional. “Hay que decir con toda transparencia… (que) hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar energía a la población”.

Durante la presentación, Marrero estuvo acompañado por el director de la UNE, Alfredo López, quien explicó las dificultades de la generación eléctrica, desde las averías en las viejas plantas termoeléctricas que están fuera de mantenimiento, a la carencia de combustible para echar a andar algunas generadoras y el incremento de la demanda en el sector residencial.

¿Qué está pasando en Cuba? qué hay detrás del apagón nacional

La falta de reparación y la escasez de combustible están relacionadas con la crisis económica que ha atravesado Cuba en los últimos cuatro años y que llevó a una caída del Producto Interno Bruto de 2% en 2023 con un impacto en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible.

Las quejas en torno a la falta de electricidad derivaron en otras ocasiones en protestas como las ocurridas en julio de 2021 —que dejaron un muerto—, octubre de 2022 y marzo de 2024.

Marrero y López indicaron que se están tomando medidas para controlar el déficit energético como el cierre de centros de trabajo —el Estado es el mayor empleador en la isla—, la activación de grupos de funcionarios en los municipios para controlar el consumo y el fomento del teletrabajo.

También se estudian cambios en las tarifas eléctricas que pagan las pequeñas y medianas empresas, que comenzaron a ser autorizadas en 2021 y crecieron rápidamente.