"Usted es igual que El Chapo": así fue el veredicto final del juez Brian Cogan contra Genaro García Luna

En el mismo sitio y con el mismo juez que condenó a Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", el exfuncionario de 56 años, Genaro García Luna, selló su destino la tarde de este miércoles 16 de octubre luego de que el juez Brian Cogan le aplicara al menos 38 años de prisión al interior de la Corte del Distrito Este de Nueva York. Además, también se ha llevado la medalla en ser el funcionario de más alto calibre en ser juzgado en Estados Unidos.

Y es que previo a su sentencia y durante su fallo, Genaro García Luna se dijo un hombre que respeta la ley, incluso destacó su trayectoria en las dependencias de gobierno mexicanas y de los Estados Unidos. Además de que siempre recalcó que su caso estaba cruzado por intereses políticos.

En una carta previa que mandó a Cogan, García Luna no dudó en despotricar contra el ahora exmandatario López Obrador, criticando su Reforma Judicial que de acuerdo a su visión fue hecha únicamente para destruir dicho poder en el país. "Yo no he cometido ninguno de esos delitos", declaró el denominado "superpolicía".

De acuerdo con las crónicas de periódicos como The New York Times y The Washington Post, García Luna llegó al tribunal vistiendo un traje oscuro, semblante rígido y ceño fruncido. "Desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido por favor que me permita volver con mi familia", fueron las palabras del exfuncionario.

García Luna colaboró con el expresidente Felipe Calderón

Foto: Cuartsocuro

¿Qué dijo Brian Cogan tras la sentencia contra García Luna?

Luego de varios intentos por parte de la defensa encabezada por César de Castro de lograr la pena mínima, fue el mismo Brian Cogan quien hizo una reflexión contra García Luna tras adjudicarle una sentencia histórica de 460 meses de prisión, además de una multa de dos millones de dólares.

Durante su intervención, Cogan le dijo a García Luna: "Usted tiene una doble vida, podrá decir que respeta la ley y que tiene decenas de premios, pero su comportamiento es igual a la de 'El Chapo' Guzmán". El impartidor de justicia recalcó que el caso en realidad, no es tan distinto al de otros que ha visto en la Corte.

"Hay personas que pueden vestir de traje o tener muy buenos modales, pero eso no implica que al mismo tiempo hagan cosas horribles", declaró

Incluso también le dijo que podría hacerle la prueba del polígrafo y sin duda lo iba a aprobar ya que él se ha creído toda su historia, sin embargo, existe un lado oscuro dentro de él como las acusaciones que nunca pudieron desmentir en donde se les señala de intentar sobornar a internos para que testificaran a su favor.

Cuáles fueron los delitos que llevaron al "superpolicía" a enfrentar a la justicia en EU

En las últimas semanas el nombre de Genaro García Luna se ha llevado las planas de periódicos y portadas de sitios digitales. El exsecretario de Seguridad Pública ha sido sentado en el banquillo de los acusados en Nueva York, Estados Unidos, donde ha sido implicado en delitos como falsear declaraciones, tráfico de droga y delincuencia organizada. Todos los cargos son graves y el denominado "Superpolicía" se enfrenta a un mínimo de 10 años de cárcel y a una máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía estadounidense tenía una lista de más de 70 testigos que participaron en un proceso que se prevía duraría dos meses. Durante todo este tiempo en el estrado de Nueva York el mundo entero observó desfilar a personajes como el juez Brian Cogan, Jesús "Rey" Zambada, Édgar Veytia, Sergio "El Grande" Villarreal, Harold Poveda "El Conejo" y Héctor Javier Villarreal. Es considerado el juicio de más alto perfil contra un exfuncionario del gobierno de México.

Fue el pasado 21 de febrero de 2023, cuando los 12 miembros del jurado determinaron que el exfuncionario mexicano es culpable de los cinco cargos que se le imputaban en Estados Unidos:

Conspiración internacional para distribuir cocaína: CULPABLE

Conspiración para distribución y posesión: CULPABLE

Conspiración para importar cocaína: CULPABLE

Delincuencia organizada: CULPABLE

Falsas declaraciones: CULPABLE

Seguir leyendo:

Felipe Calderon reacciona a sentencia de García Luna: "nunca tuve evidencia verificable"

Genaro García Luna recibe más de 38 años de prisión, fue el "superpolicía" en el sexenio de Felipe Calderón

El día que Noroña llamó "asesino" a García Luna en la Cámara de Diputados: "lo sostengo con pruebas y argumentos"