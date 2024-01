Joven que viajó de México a Colombia y fue asesinada vivía con miedo: “No lo merecías”, aseguran

Isabella Mesa Sánchez vivía en México y mantenía a su hijo de tres años trabajando como modelo, pero el pasado fin de semana, decidió viajar a su natal Colombia para visitar a su novio Sebastián Villegas Córdoba, un soldado en activo del Ejército de su país, quien pidió permiso para descansar y acudir a la fiesta de bienvenida que las amigas de la joven de 19 años le prepararon.

Una de ellas identificada como Tatiana Vélez, dedicó un mensaje de despedida donde recordó la promesa que había pactado con la originaria de Copacabana en Antioquía, Colombia. “Mi flaca, no tengo palabras para describir todo lo que siento en este momento, no tengo fuerzas para seguir buscando todas nuestras fotos y mirar por todo lo que pasamos juntas”, comenzó la amiga de Isabella.

Isabella trabajaba como modelo en México. Foto: FB

La promesa que ya no podrá cumplir Isabella Mesa

Isabella fue encontrada sin vida dentro de una maleta donde presuntamente su novio de 21 años de edad la colocó tras asesinarla, hecho que fue denunciado por la propia madre del militar quien lo entregó a la policía. De acuerdo con testigos de la fiesta donde acudió la pareja, el crimen ocurrió tras una fuerte discusión entre los novios que llevaban 9 meses de relación a distancia.

Tatiana recordó que junto con Isabella hablaban sobre los feminicidios y el temor que sentían al poder ser blanco del crimen:

“Tanto que hablábamos de los feminicidios y tanto miedo que nos daba algún día encontrarnos en esta situación. Hoy día con todo el dolor de mi alma me toca despedirte a ti mi mejor amiga, mi compañera, mi loca.. me pregunto por qué a ti?, solo nos brindabas felicidad a todos, no entiendo por qué te arrebataron la vida de esta manera, no lo merecías”.

Isabella Mesa murió presuntamente a manos de su novio militar. Foto: Archivo

“Hace poco estábamos hablando de todo lo que sería nuestra vida , estábamos planeando nuestros viajes, hablando de todos nuestros sueños. Que difícil es asimilar que ya hoy no estás, que no podré verte nunca más”, siguió la misiva de despedida de la amiga de Isabella, quien agregó que ya no podrán cumplir la promesa que hicieron:

“Me duele tanto recordar que hace unos días cuando estábamos hablando de todo lo de nuestras vidas me cogiste la mano y me preguntaste que si ¿si llegaríamos así a viejitas juntas? Con toda la seguridad del mundo te di un SI he hicimos una promesa y mira ahora lo que pasó no la podremos cumplir”, acotó.

“Todo el tiempo que esperamos para vernos y solo pudimos compartir unos días, tus últimos días.. tus últimas risas fueron a mi lado, el último abrazo que diste fue a mi, mi princesa hermosa te mando un abrazo al cielo, sé que estarás mejor allá nunca me olvidaré de ti mi rayito de sol”, terminó la amiga de Isabella Mesa cuya investigación sobre su asesinato sigue abierto.