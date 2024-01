Hijo de Diego Maradona asegura que su padre fue asesinado: "tengo una idea de quién es el culpable"

A más de 3 años de la muerte de Diego Armando Maradona, el misterio de las causas sigue dando de qué hablar, incluso uno de sus hijos, el italo-argentino, Diego Maradona Jr, hizo una revelación que ha puesto en jaque la versión oficial sobre el fallecimiento del "Pelusa".

En entrevista con la agencia EFE, Maradona Jr aseguró que su padre fue asesinado, una sentencia que se contrapone a la versión oficial de la autopsia, que se trató de un “edema agudo de pulmón”, que se sumó a una “insuficiencia cardíaca crónica”, lo que se desencadenó en el fallecimiento.

Seguir leyendo:

Muere Salvador Carrillo, excampeón con Tigres en los años ochentas

El hijo del mítico "10" señaló que una de las cosas que más le duelen de la muerte de su padre, campeón en el Mundial de México 86, es que no pudo conocer a su nieta. "Lo abandonaron a su suerte cuando se podía hacer algo", además agregó que "tengo una idea de quién es el culpable".

Diego Maradona Jr. recalcó que tiene una idea sobre el asesino de su padre, pero que no lo revelará para no afectar las investigaciones que existen. "Todos los hijos del Diego tenemos mucha fe en la justicia argentina, pronto se sabrá lo que realmente sucedió", sentenció.

"Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla", declaró en el programa 'Verrisimo' de Mediaset Italia.