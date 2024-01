Ella es Yulisa de las Aguas, una influencer que lleva alto estilo de vida y es vinculada al narco por lavado dinero

Yulisa de las Aguas Contrera tiene una sólida carrera como influencer en las redes sociales donde expone su alto estilo de vida, pero hace algunas semanas saltó a la fama por estar acusada de tener vínculos con el narcotráfico al ser la responsable de lavar el dinero proveniente de los activos criminales del Clan del Golfo.

Yulisa es colombiana y es señalada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de administrar la fortuna de los narcos del Clan del Golfo, organización paramilitar que también es conocida como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Yulisa de las Aguas está vinculada al Clan del Golfo. Foto: IG

¿Quién es Yulisa de las Aguas?

Yulisa de las Aguas dice tener 25 años de edad y fue arrestada el pasado 4 de diciembre; sin embargo fue puesta en libertad 20 días después. La influencer colombiana fue capturada en el municipio de Turbo junto con otras tres mujeres que la acompañaban en una ostentosa propiedad, la cual quedó documentada por la policía colombiana.

Según las autoridades locales, la mujer se dedica a administrar el dinero del narco junto con Linet Zuluaga Torres, Vilma de León Baldiris y Sandra Hernández Fuentes, mujeres que eran las parejas sentimentales de tres integrantes del Clan del Golfo que fueron extraditados a Estados Unidos, según información del medio “El Colombiano”.

Yulisa de las Aguas Contrera tenía un nexo con Juan Camilo Molina Medina, alias “Camilo”, quien fue arrestado hace un año y también extraditado a la Unión Americana. El capo era el e encargado de la logística para ocultar y transportar la droga que era enviada a Centroamérica rumbo a Estados Unidos, informó la policía colombiana.

Yulisa de las Aguas tiene casi 50 mil seguidores en Instagram. Foto: IG

¿Por qué Yulisa de las Agua es vinculada al narco?

La influencer se ha dedicado a mostrar los lujos de su estilo de vida y mostrarlas a sus casi 50 mil seguidores que acumula en su cuenta de Instagram. Yulisa se muestra vistiendo ropa de marcas de diseñador además de manejar automóviles de alta gama.

De acuerdo con la influencer y las tres mujeres que fueron arrestadas, se dedican a administrar complejos turísticos, así como lujosas casas, bodegas, barcos y establecimientos comerciales. Pero, para Luis Ramírez Hinestroz, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, cada una de las mujeres maneja en promedio 7 millones de pesos entre propiedades y dinero, dijo citado por El Tiempo.

Tras haber sido arrestada y posteriormente dejada en libertad, Yulisa de las Aguas aseguró sentirse perseguida. “Yo sé que hay personas que en estos momentos creen que estoy capturada o que me volvieron a capturar. Gracias a Dios estoy bien, me encuentro tranquila. No me tomó por sorpresa porque yo esto ya lo esperaba, entonces he pasado el día súper tranquila”, acotó hace cuatro días.

