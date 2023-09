VIDEO: hombre ataca salvajemente a adulta mayor con su propio bastón, la golpeó en más de 50 ocasiones

En redes sociales se volvió viral el momento en el que un hombre atacó salvajemente a una mujer mayor dentro del Metro de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En las imágenes se observa que el sujeto golpeó, en más de 50 ocasiones, a la abuelita, utilizando el bastón que ella misma llevaba. Lo sucedido ha causado indignación entre los internautas, quienes piden que el atroz crimen no quede impune, puesto que el clip se aprecia que la mujer indefensa no tuvo oportunidad para defenderse de su atacante.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió el pasado viernes alrededor de las 3:30 am, cuando la mujer caminaba por la estación West 116 Street y Lenox Avenue. En el clip, que ha sido compartido en redes sociales, se observa al agresor golpeando a la mujer, por más de dos minutos, con un paraguas, mientras que ella intenta defenderse de él con ayuda de su bastón. Sin embargo, el hombre logró quitarle el bastón a la víctima y comenzó a utilizarlo en su contra.

El hombre arrastró a la mujer por los pisos. Foto: captura de pantalla.

La golpeó en más de 50 ocasiones

En las polémicas grabaciones se aprecia al sujeto golpeando a la mujer, en más de 50 ocasiones, con su propio bastón. La víctima recibió golpes en la cabeza, el estómago, las piernas, los brazos, la espalda y las manos. El clip muestra que el hombre arremetió contra la mujer con tanta fuerza que el bastón de madera se quebró en medio de la agresión. Luego de que la herramienta se rompiera, el agresor utilizó sus propios puños para seguir la paliza contra la adulta.

Finalmente, el clip muestra que la mujer se quedó inmóvil, después de varios minutos de golpes, hasta que el agresor la pateó en el cuerpo en varias ocasiones. El video se corta mientras el sujeto continúa atacando a la mujer. Trabajadores del Metro y testigos del suceso dieron aviso al 911, pero no intervinieron para detener la golpiza, de acuerdo con información revelada por las autoridades. Al ser cuestionada por la policía, la víctima detalló que no conocía al agresor y no tenía ningún vínculo con él.

La mujer trató de defenderse, sin éxito. Foto: captura de pantalla.

La mujer fue llevada, de emergencia, a un hospital local, donde recibió atención médica y se recupera favorablemente de sus lesiones. Por su parte, el agresor consiguió huir de la escena antes de que las autoridades llegaran; en redes sociales, internautas han difundido el rostro del presunto delincuente, para que otras personas puedan identificarlo y ayuden a dar con su paradero, antes de que agreda a más mujeres.

