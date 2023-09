VIDEO | Mujer sufre ataque de pánico en su primer viaje a India al ver el ambiente: “No estoy lista”

Lo que sería un viaje de aventura para una pareja se convirtió en momentos de angustia cuando la joven sufrió un ataque de pánico al ver el ambiente en aquel país. El video fue compartido por el novio en redes sociales y de inmediato se hizo viral desatando un intenso debate, pues internautas empatizaron con ella señalando la importancia de la salud mental y el impacto que pudo generarle llegar a un lugar completamente diferente.

Lisanna y Mateo, pareja protagonista del video, viajaron a Nueva Delhi y como parte de su contenido en YouTube compartieron detalles de su aventura sin imaginar lo que sucedería tan sólo unas horas antes de su llegada. Desde el momento en el que recorrían las calles a su hotel, la joven lucía angustiada y triste por lo que al llegar al lugar donde se hospedarían no pudo contener el llanto por el ataque de pánico que estaba experimentando.

Joven sufre ataque de ansiedad en su primer viaje a India. Foto: Captura de pantalla YouTube @MateoLisanna

Mujer sufre ataque de pánico durante su viaje a La India

En el clip su novio la cuestiona sobre lo que desató su ataque de pánico mencionando posibles razones como la cantidad de gente, las calles, el ruido y el caos. “Es todo, es la caca de perro, perros ladrando, escupidas, no sé, que hay de todo”, respondió la joven mientras no podía dejar de llorar y disculparse con su pareja, quien le ofrece comprar un boleto de avión a otro lugar y volver cuando se sienta más preparada.

“Yo te pido perdón porque yo di la idea de venir acá, porque para mí, yo no siento eso que vos sentís. Te digo la verdad no lo siento porque no sé, tal vez porque soy latino y me crié de otra forma, no tengo miedo, siento que acá sí hay mucha gente, pero no siento el peligro, son gente buenita”, dice Mateo mientras se disculpa con su novia.

Horas después la pareja tomó un vuelo a Japón. Foto: Captura de pantalla YouTube @MateoLisanna

Internautas defienden a joven que rompió en llanto

Aunque el video fue compartido en Twitter por la cuenta “Prófugos del ácido fólico” que hace mofa de anécdotas de otros internautas, la joven recibió muestras de apoyo de usuarios que empatizaron con su situación y resbalaron la importancia de la salud mental. Además, indicaron que el impacto que puede generar la visita a un país tan diferente al suyo puede desencadenar un sinfín de reacciones en las personas.

“Te entiendo”, “India hay que verlo con el corazón. Es muy diferente a lo que conocemos”, “Realmente le dio un choque cultural y es normal”, “Lo que pasó fue normal para alguien que no está acostumbrado”, “Yo hubiera sentido lo mismo”, “¡No te preocupes! Es sabido que ir a India no es fácil” y “Me parece que sí fue buena la intención, para que las personas aprendan”, fueron algunos de los comentarios.

Pareja pide disculpas tras polémica por video en India. Foto: IG @mateoylisanna

En otro clip compartido en sus redes sociales, la pareja pidió disculpas por la manera en que pudo haberse interpretado el momento y agradecieron las muestras de apoyo de sus seguidores: “Dudamos mucho en hablar de esto o callarnos, pero al final me di cuenta que vale la pena luchar por lo que yo creo y creo que puedo ayudar a muchas personas. La intención de este video nunca fue faltar al respeto a nadie, les pedimos perdón si sonó así. Nuestro objetivo es mostrar la verdadera realidad sobre nuestra vida”.

