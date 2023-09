FUERTES IMÁGENES: motocicleta explota tras chocar con un automóvil en el Reino Unido

Stavius Gordon, de 31 años, sufrió un impactante accidente de transito en Cambridge, Reino Unido, que resultó en una violenta explosión de su motocicleta KTM. El incidente ocurrió el 9 de septiembre de 2022, cuando el motociclista se estrelló contra un automóvil plateado que daba la vuelta a la derecha en una esquina de Ditton Lane. El momento quedó registrado en video y recientemente cobró relevancia pues, un año después, Gordon recibió una multa.

Motocicleta explotó tras chocar con el auto

En las imágenes, captadas por la cámara del tablero de otro vehículo, es posible apreciar cuando el motociclista impacta a gran velocidad en la parte trasera del automóvil, un Audi. En ese momento, Gordon sale proyectado por los aires y cae con fuerza sobre el asfalto, antes de que su motocicleta comience a arder en una bola de fuego. A pesar de la gravedad del accidente, el joven sobrevivió y, aunque perdió uno de los dedos de sus pies, sufrió heridas leves.

Momento exacto en el que la motociclista explota. Foto: CambridgeshirePolice

Motociclista pierde los dedos del pie tras accidente

Por el accidente, la zona izquierda de la parte trasera del automóvil quedó destrozada, aunque de acuerdo con las autoridadesa locales, una ambulancia privada, estacionada en las inmediaciones, también resultó afectada. No obstante, no se reportaron más personas lesionadas. "Gordon perdió un dedo del pie como resultado de la colisión, pero fue gracias a su casco que no fue nada más grave", detalló la oficial investigadora Sarah Pride.

Un año después del accidente, el pasado jueves 21 de septiembre Stavius Gordon se declaró culpable de conducir sin el debido cuidado y atención, así como de no tener seguro, en el Tribunal de la Corona de Cambridge. Como resultado, fue multado con 120 libras esterlinas —alrededor de 2 mil 550 pesos mexicanos— y cancelaron nueve puntos en su licencia de conducir.

Un año después, Gordon recibió sus multas. Foto: CambridgeshirePolice

Inicialmente, Gordon negó haber estado conduciendo de manera temeraria la motocicleta, de acuerdo con medios locales, pero las pruebas de la cámara del tablero y los testimonios de otros conductores que presenciaron su comportamiento en la carretera llevaron a su acusación.

Sarah Pride, la policía a cargo de la investigación, agregó lo siguiente: "Me gustaría agradecer a los testigos que se acercaron y describieron la forma de conducir de Gordon en los momentos previos al accidente". Ahora Gordon tendrá que hacerse cargo de los gastos pactados.

