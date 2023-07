¿Cuál es la edad en la que dan más crisis existenciales, según la ciencia?

Una crisis existencial es un período de no comprensión con uno mismo, donde la persona que la está atravesando se encuentra desmotivada y con muy poca ilusión. Asimismo, se tiene una sensación de soledad y de estar aislado del mundo independientemente de la cantidad de contactos sociales o familiares que se tengan.

Psicólogos y especialistas de la salud mental han estudiado el fenómeno por años. Uno de ellos ha sido el doctor Dilip Jeste, profesor de psiquiatría y neurociencias de la Universidad de California, en San Diego, quien encabezó una investigación que concluyó que la soledad no es exclusiva de los adultos mayores. Puede afectarnos con igual intensidad mucho antes de llegar a la vejez.

Las crisis existenciales derivan en soledad. Foto: Pixabay

¿A qué edad podemos sentirnos más solos y con crisis existenciales?

El científico llegó a la conclusión de que la sensación de soledad, derivada en ocasiones de las crisis existenciales, hace pico en tres etapas de la vida: a los 20, a mediados de los 50 y a los 80 años. En entrevista con CNN aclaró que la soledad es un sentimiento completamente subjetivo que no tiene que ver con tener o no gente alrededor.

“La soledad no quiere decir estar solo. No quiere decir no tener amigos. Se define como estrés subjetivo. Es la discrepancia entre las relaciones sociales que deseas y las que tienes”, mencionó sobre el estudio que también reveló que el grado de ese sentimiento puede traer graves consecuencias para la salud.

Hay 3 picos de edad en los que nos podemos sentir más solos que nunca. Foto: Pixabay

¿Por que llegamos a tener más crisis existenciales en esas edades?

Los motivos por los cuales estas etapas de la vida se verían afectadas por estos picos de soledad y crisis serían diferentes para unos y otros: aquellos a punto de cumplir 30 se verían envueltos en la toma de decisiones muy importantes que determinarán el resto de su vida. Por otro lado, aquellos que ya tienen cumplidos los 50 vivirían grandes motivos de crisis por culpa de su salud, que les haría más que conscientes la muerte. Estas dos etapas también se sentirían tristes por compararse con sus semejantes y se estresarían al pensar que las decisiones que están tomando o han tomado no han sido las mejores .

Finalmente, llegados los 80, la gente se sentiría más sola que nunca, pues la salud cada vez empeoraría más, aparecerían enfermedades graves como la demencia senil, cáncer o el Alzheimer; asimismo, amigos, pareja y familiares de la misma generación morirían poco a poco. También puede aparecer un sentimiento de insatisfacción por las decisiones que se cometieron años atrás.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo superar la tristeza? 7 consejos que te ayudarán a sentirte mejor