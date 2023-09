Ginecólogo se niega a atender a una mujer trans: "me ocupo de mujeres de verdad"

Un ginecólogo francés ha generado un fuerte debate en redes sociales, luego de que se negó a atender a una mujer trans, quien estaba interesada en realizarse una serie de estudios médicos. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Pau y el indignante suceso se difundió a través de medios locales como Le Parisien. De acuerdo con el testimonio de la paciente, el especialista se habría negado a revisarla argumentando que se ocupaba de "mujeres de verdad". Lo sucedido también se compartió en plataformas sociales, donde decenas de internautas externaron su opinión sobre el tema, generando una acalorada discusión.

La protagonista de la historia, quien prefirió no identificarse, detalló que al acudir a consulta el médico le negó la atención diciendo: "señor, soy ginecólogo y me ocupo de mujeres de verdad". De igual manera, el especialista le explicó a la paciente que no estaba capacitado para atender hombres: "tiene usted servicios especializados y muy competentes que se ocupan de hombres como usted", dijo el ginecólogo a la mujer, quien también reveló que en el consultorio le pidieron que advirtiera a otras mujeres trans, para que no fueran a realizarse estudios ahí.

La paciente dejó un mal comentario en la reseña del consultorio. Foto: captura de pantalla.

Denuncian al médico por transfobia

Tras lo sucedido, la mujer denunció haber sido víctima de discriminación y evidenció al médico a través de una reseña negativa en el sitio web de su consultorio: "estaba en shock, era la primera vez que sufría un episodio de transfobia, fue muy violento", detalló la mujer, quien prefirió permanecer como anónima en su comentario. No obstante, el médico respondió a la mujer, agregando que no tiene las habilidades para atender a los hombres, pero su respuesta fue severamente criticada en redes sociales: "no tengo habilidades para cuidar a hombres, incluso si se han afeitado la barba y vienen a decirle a mi secretaria que se han convertido en mujeres".

Los comentarios del médico no pararon ahí, puesto que fue entrevistado por una estación de radio, donde se declaró "incapaz" de poder examinar a una mujer trans. "Científicamente, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Incluso si se considera mujer, yo creo que es un hombre", aseveró. Las declaraciones del especialista generaron un fuerte debate en redes sociales, donde lo acusaron de transfobico; la La organización SOS homophobie tildó los comentarios del ginecólogo de "tránsfobos y discriminatorios".

Varias organizaciones externaron su apoyo a la mujer. Foto: captura de pantalla.

"La transfobia es una realidad y tiene serias consecuencias, particularmente en el acceso a la salud",escribió la organización en sus redes sociales. Además, la asociación pidió la intervención de la Ministra de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Lucha contra la Discriminación, Bérangère Couillard. De igual manera, otra ONG, Stop Homophobie, anunció que asesorará a la paciente para interponer una denuncia por discriminación contra el especialista.

