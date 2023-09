“Era inquieto pero amoroso”: así fueron los últimos momentos del niño masacrado con 37 balazos

Joaquín tenía 11 años de edad cuando fue víctima del ataque de un grupo de sicarios que acudió a matar a sus rivales del crimen organizado en calles de Guayaquil, Ecuador. El niño no pudo escapar de la balacera cuando estaba sentado afuera de un taller de motos y de la nada aparecieron los pistoleros que llegaron en 2 carros y 4 motos para masacrar a sus víctimas.

Doña Liliana, la abuela del menor de edad asesinado, describió a su nieto como un niño inquieto, pero amoroso. Joaquín era uno de los cinco hijos de una de las hijas de Liliana. El resultado del ataque armado fue de cuatro personas muertas, incluyendo al niño, hecho que dejó conmocionado al país inmerso en una ola de violencia por la presencia de grupos del narco que llevaron al homicidio de un candidato presidencial.

Joaquín platicaba con sus vecinos en un taller de motos. Foto: Captura de pantalla

Joaquín fue a comprar refresco para su hermana

En la víspera del fin de semana pasado, Joaquín llegó de la escuela y como de costumbre se cambió el uniforme escolar para usar ropa cómoda. Salió a la calle para ir a la tienda y comprar un par de refrescos, uno para su hermana de 17 años que tiene discapacidad intelectual y la otra bebida para él. Pero, se encontró con algunos amigos en las afueras del taller y se quedó a platicar.

"Le dije: ‘Mijito, no salgas, quédate adentro, anda a dormir, qué va a hacer a la calle’, pero a él le gustaba sentarse afuera de la casa y conversar con sus amigos. Lo reté y le dije que entrara, pero no me hizo caso, a los pocos minutos ocurrió la balacera que hoy nos tiene destrozados como familia. Mi nieto quedó con su colita al lado, no alcanzó a tomársela", relató doña Liliana citada por el medio local actualidad viral.

Capturan a uno de los sicarios

La policía local informó que fueron identificadas las cuatro víctimas que murieron en el lugar: Erlin Steven Muñoz Cusme de 29 años; Carlos Alberto Cárdenas Pérez de 41 años, quien tenía antecedentes por drogas en 2018; y Danilo Daniel Pincay Bohórquez, además de Joaquín de 11 años de edad.

El niño recibió 37 disparos. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, agregó que uno de los sicarios fue arrestado tras una persecución que realizaron contra los asesinos; aunque el coronel Marcelo Castillo, jefe policial del distrito Sur de la ciudad, lamentó que algunos vecinos obstaculizaron la labor policial al bloquear calles con troncos y clavos para tratar de evitar que los sicarios fueran aprendidos.

No obstante, los uniformados indicaron que pudieron detener a un hombre que se identificó como Jhon Jairon Ceme Peña, quien en la audiencia de formulación de cargos le dictaron prisión preventiva por el delito de asesinato.

Los restos de Joaquín fueron velados en su hogar a unos 10 metros donde murió al recibir 37 impactos de bala, según información del medio citado. La investigación de la policía sigue abierta para hallar a los sicarios que dejaron además a otras seis personas heridas.

SIGUE LEYENDO:

Asesinan a un niño de 10 años junto con su perrito: un comando irrumpió en su domicilio y les disparó

Adolescentes matan a sangre fría a familia; dispararon 2 veces en la cara a un niño de 5 años

Masacre en China: un hombre entra a un kínder y apuñala a niños, hay 6 personas muertas