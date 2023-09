A 50 años del Golpe de Estado, Chile vive una crisis política y una fragmentación de su sociedad: Jorge Guzmán

El diputado chileno por el partido Evópoli, Jorge Guzmán Zepeda afirmó que a 50 años del golpe de Estado que sufrió el otrora presidente Salvador Allende orquestado por Augusto Pinochet, todavía en Chile viven con las consecuencias que ha dejado una crisis política y una fragmentación de su sociedad.

Por lo anterior, el legislador sostuvo que “es una obligación de todos ver por qué ocurrieron estos hechos, por qué llegamos a un quiebre de la democracia y cuáles son los compromisos futuros que tenemos que tener los representantes políticos para que esto no vuelva a acontecer”, indicó en entrevista para El Heraldo de México Digital.

Chile tuvo una dictadura militar de 17 años. Foto: Archivo

Salvador Allende "contribuyó al quiebre de la democracia”: Jorge Guzmán

Un día como hoy, pero de 1973, Chile vivió el comienzo de una larga dictadura militar de 17 años tras el violento derrocamiento de Salvador Allende a 191 días de haber sido electo como el presidente de aquella nación, el país todavía sufre la división política que dejó el levantamiento de las Fuerzas Armadas para tomar el control.

En ese sentido, el diputado por el partido Evópoli aseguró que “Salvador Allende fue un presidente democráticamente electo, pero que contribuyó desde el ejercicio del poder, al quiebre de nuestra democracia, validó la violencia con un método de acción política, permitió que los militares fueran parte de su gobierno a través de ocupar ministerios dentro del gabinete del presidente Allende”, acotó y agregó:

“Muchos de esos elementos todavía lo recoge gran parte de la izquierda y que incluso valida algunas decisiones que tomó el presidente Allende y llevó al quiebre de la democracia, ¿qué esperaríamos nosotros? Un reconocimiento expreso de los errores del pasado para que no se vuelvan a cometer en el presente y en el futuro”, indicó el político.

Salvador Allende fue derrocado tras 191 días como presidente. Foto: Archivo

Ante ello, Jorge Guzmán Zepeda indicó que “ha faltado esa mirada crítica de esos hechos históricos (a los políticos de izquierda), eso hoy día está presente y esa es la herencia que hoy en día se mantiene en torno a la figura del presidente Allende”, dijo.

Jorge Guzmán dejó claro que es prioridad la defensa y protección de los derechos humanos, así com el Estado de Derecho. “Y no sólo porque han pasado 50 años del quiebre de la democracia, sino porque hace poco, en 2019, Chile vivió un proceso de violencia muy duro que nuevamente puso en jaque nuestra democracia”, señaló el diputado.

La crisis que enfrenta Chile

El político priorizó cinco necesidades que arrastra Chile desde hace varias décadas, primero una crisis educacional significativa, los estudiantes hoy día están en una situación peor de lo que era hace 10 años. Dijo que existe una crisis de seguridad, lo que afecta principalmente la libertad de transitar, de emprender, de soñar, de crecer, señaló.: “Hoy día estamos restringidos por los hechos de violencia y delincuencia que vivimos en el país, incluso de terrorismo”.

Una tercera crisis que tiene que ver con la salud, “lamentablemente hoy día en Chile no se está abordando de buena forma. Un cuarto tema que tiene que ver con la crisis política, el sistema político no está acorde a las necesidades del país tenemos una fragmentación importante”.

Guzmán Zepeda aseguró que existen cinco necesidades que arrastra Chile desde hace varias décadas. FOTO: jorgeguzmanzepeda.cl

“Y lo quinto, pero no menos importante, es la crisis económica. Un país no crece si no tiene desarrollo económico y hemos visto lamentablemente que en la última década en vez de avanzar en materia económica hemos ido retrocediendo," declaró en entrevista con El Heraldo de México.

Con información de Israel López Gutiérrez

