Espectaculares FOTOS de la "Nebulosa del anillo" captadas por el telescopio Espacial James Webb

El Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), considerado como la herramienta de observación astronómica más avanzada jamás construida, capturó imágenes extraordinarias de la “nebulosa del anillo”. Estas postales, un verdadero tesoro para los astrónomos, muestran el fenómeno espacial con un detalle nunca antes visto.

Está en la constelación de Lyra. Foto: NASA.

La “Nebulosa del anillo” es una maravilla del cosmos y la observación de sus restos ha fascinado a la humanidad durante casi 150 años; está situada a 2 mil 600 años luz de la Tierra y se considera que ofrece claves fundamentales sobre la vida y muerte de las estrellas. Su composición compleja, que incluye gas, polvo, cúmulos, arcos y volutas, representa una etapa crucial en el ciclo de vida de una estrella.

Fue registrada por primera vez en 1779. Foto: NASA.

El Telescopio Espacial James Webb lo hizo de nuevo

La imagen de JWST destaca la nebulosa de una manera particular, mostrando que su gas no está en una nube uniforme. La radiación de la enana blanca ilumina la nebulosa, y diferentes elementos de la estructura emiten diversos colores. La astrofísica Els Peeters, también de la Western University, enfatiza que hay mucho por descubrir sobre la composición química del gas y el polvo en la nebulosa, incluyendo grandes moléculas carbonosas cuyo origen aún no se comprende.

Se puede ver desde la Tierra y agosto es el mes ideal para hacerlo. Foto: NASA.

Además de explorar el universo y examinar exoplanetas, el telescopio JWST, con un costo de 10 mil millones de dólares y décadas de trabajo, busca comprender mejor la formación y ciclo de vida de las estrellas. Opera en infrarrojos, lo que le permite detectar una luz mucho más débil y ver mucho más lejos que su predecesor, el Hubble.

Esta es una imagen previa. Foto: NASA.

El Telescopio Espacial James Webb es una revolución

Desde hace un año, James Webb, operado por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA, ha deslumbrado al mundo con sus imágenes precisas y ha extendido las fronteras de nuestro conocimiento y redefiniendo nuestra comprensión del universo. La “Nebulosa del anillo” es solo un ejemplo de cómo este poderoso telescopio opera.

El telescopio mismo es una maravilla tecnológica. Foto: AP.

Con suficiente combustible para funcionar durante 20 años, JWST promete revelar los secretos más profundos del cosmos, lo cual ofrecería a la humanidad una perspectiva única de las maravillas que se encuentran más allá de lo que podemos ver con las herramientas normales.

SIGUE LEYENDO...

¿Qué está pasando en la corteza terrestre? La transformación de la Tierra que preocupa a los geólogos