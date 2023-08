Problema de salud pública: hay una nueva epidemia que afecta a los jóvenes físicamente y emocionalmente

Un nuevo problema de salud pública está azotando Estados Unidos y de acuerdo con un cirujano general del país norteamericano, desde hace dos meses (o sea en mayor de este 2023) la epidemia más silenciosa detonó, sin embargo ha estado afectando a la región desde hace décadas, según publicó el especialista en su informe. De acuerdo con Vivek Murthy, la población estadounidense "se siente muy sola", de hecho "mucho más de lo normal" y esto supone una amenaza para su bienestar físico y emocional a nivel nacional.

“El impacto en la mortalidad de estar socialmente desconectados es similar a fumar 15 cigarrillos al día”, comentó el doctor, que además es el principal vocero de los problemas de salud de la nación y dirige un cuerpo de médicos del ejército norteamericano.

La soledad se considera en nuestros días un problema de salud pública. FOTO: Pixabay

Múltiples estudios respaldan la "epidemia de la soledad" en los estadounidenses

En el mismo documento emitido por el experto Vivek Murthy, los estudios varían de acuerdo a las variables que miden sin embargo todos coinciden en la epidemia de la soledad. Desde el 2003 al 2020, el promedio de aislamiento social entre los ciudadanos creció de 142 horas al mes a 166, lo que representa un aumento de 24 horas. Asimismo, los más afectados por esta tendencia resultaron ser los jóvenes, cuyo tiempo en amigos se redujo un 70 por ciento durante las pasadas dos décadas.

En otro antecedente, la aseguradora Cigna, a través de una encuesta independiente publicada en el 2020 citó a la Biblioteca Nacional de Medicina para explicar que tres de cada cinco estadounidenses "están solos", y es que el problema ya no solo le concierne al país norteamericano, también a otras regiones de América Latina que se encuentran afectadas por la "epidemia de la soledad".

Las dinámicas sociales se han construido a lo largo de los últimos años para incentivarla como el trabajo remoto, las compras en línea y las redes sociales. FOTO: Pexels

En otra encuesta realizada por Ipsos, que data del 2020, se especificó que la empresa eligió al azar cinco países latinoamericanos en los que entrevistó a más de 15 mil personas y se reveló que en Brasil un 36 por ciento de los encuestados decía sentirse solo de cara al 2021, en Perú un 32 por ciento, en Chile un 30 por ciento, y en México y Argentina un 25 por ciento.

La epidemia de la soledad podría generar enfermedades mortales

Esta situación ya fue catalogada como "devastadora", pues está asociada con un “mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, accidentes cerebrovasculares, depresión, ansiedad y muerte prematura”, señaló el cirujano general Vivek Murthy. Asimismo, expertos afirmaron que la pandemia por Covid-19 impactó de manera negativa en este pésame de la "soledad" puesto que el aislamiento que requirió la medida para contener la enfermedad, lo detonó, sin embargo, "comenzó desde mucho antes del desarrollo de la tecnología", puntualizó Sheila Liming, una profesora de Champlain College en Vermont.

La soledad es muy diferente al aislamiento social. Una persona puede lidiar con ella durante años sin aislarse socialmente, una característica que dificulta su detección por parte de quienes la rodean. FOTO: Pexels

La experta en estudios culturales, Liming, se basó en sus propias experiencias con la soledad y escribió el libro Hanging Out: the radical power of killing time (Penguin Random House, 2023), que se traduce literalmente como "Pasar el rato: el poder radical de matar el tiempo (Penguin Random House, 2023". El ensayo teoriza que una de las causas de esta crisis es la “incapacidad de quedar” mejor conocida en inglés como "hanging out", que en resumen significa que las personas no tienen tiempo suficiente como para dedicarse a la interacción social o que sienten que es una pérdida de tiempo, así que no la priorizan.

Aunque muchos se sienten culpables por no hacer nada por pasar tiempo con alguien o simplemente estar en presencia de otras personas, señaló la experta en entrevista con la BBC, ella cree que otro factor importante es la falta de espacios y el acceso a lugares recreativos donde las personas pueden reunirse, pasar el rato y existir en presencia de los demás, sitios en los que puedan estar sin sentir que necesitan una razón particular para visitarlos o que necesitan gastar dinero para ir.

Un trabajo publicado en Journal of Personality and Social Psychology en 2009 encontró que la soledad es altamente contagiosa. FOTO: Pexels

Cuando se le cuestionó a la experta cuánto tiempo debería de invertir la gente en quedar con otras personas, ella contestó que no le podría poner un número ni hacer reglas al respecto, puesto que cada persona se relaciona de manera diferente. Sin embargo, con este hábito, ella explicó que se mejorará el bienestar físico y emocional puesto que "somos seres sociables" que constantemente necesitan interacción con terceros.