La guerra del futuro: El uso de drones, Inteligencia Artificial y UAVs, ¿un peligro para las naciones?

Los drones están revolucionando la guerra militar y redefiniendo la dinámica del poder en el escenario mundial. La competencia en inteligencia artificial y vehículos aéreos no tripulados (UAVs) marca el inicio de la "7ª Revolución Militar", y los estados que adopten estos avances primero obtendrán una gran ventaja militar.

China ha reconocido la oportunidad tecnológica y el uso de drones e Inteligencia Artificial para la guerra. Para entender lo que esto podría significar para la guerra tradicional, es crucial identificar los hitos que marcan las nuevas reglas del juego en la guerra y adentrarnos en avances tecnológicos y científicos que permitan obtener ventajas asimétricas.

Por ejemplo, en Medio Oriente, grupos extremistas han aprovechado la falta de regulación frente a estos avances tecnológicos y han llevado a cabo una serie de ataques terroristas utilizando drones en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes. Esto, simplemente aprovechando la facilidad de compra a este tipo de armas en línea.

Estos ataques han demostrado una sorprendente precisión y escala en cuanto a los dispositivos utilizados, lo que representa un riesgo global urgente. Esto exige una reevaluación de las defensas contra vehículos aéreos no tripulados. Los aeropuertos son especialmente vulnerables debido a su gran extensión, lo que permite a los atacantes apuntar con precisión a objetivos específicos según sus estrategias políticas y militares.

La proliferación de drones ha transformado rápidamente el campo de batalla y ha revolucionado la forma en que se libra la guerra. Los drones, controlados a distancia, han encontrado numerosas aplicaciones en diversas industrias, incluyendo la defensa y la guerra. Su crecimiento exponencial en el mercado comercial y armamentístico plantea nuevos desafíos para la seguridad internacional.

Juego de drones, una nueva estrategia de guerra

En 2015, el centro de estudios "Center for a New American Security" organizó el wargame "Game of Drones" para explorar las implicaciones de un mundo donde los drones están al alcance de numerosos actores estatales y no estatales. Los resultados del juego de guerra revelaron que los drones están cambiando la forma en que se llevan a cabo las operaciones, particularmente en conflictos ambiguos que se encuentran por debajo del umbral de la guerra convencional.

A pesar de que hoy en día, los drones desempeñan un papel importante en la industria militar de todo el mundo, contribuyendo a la vigilancia, el reconocimiento, la inteligencia y la recopilación de objetivos. Los drones también han sido utilizados para misiones de combate y apoyo.

Estos dispositivos también han ampliado principalmente la capacidad de los actores no estatales, quienes han encontrado en estos una herramienta valiosa para llevar a cabo ataques. Hasta, su uso más reciente en la Guerra de Ucrania, para recopilar información y transmitir mensajes propagandísticos a través de videos en vivo en redes sociales.

La proliferación de drones también ha dado lugar a un mayor acceso al poder aéreo, brindando a los actores más débiles ventajas significativas.

Los estados más débiles y grupos no estatales han experimentado una mayor utilidad marginal al tener acceso a drones, lo que les permite proyectar poder y mejorar su capacidad para disputar el espacio aéreo, desafiando el dominio tradicional de los poderes establecidos en materia de defensa aérea.

El uso de drones en conflictos también complica la mensajería y las dinámicas de escalada. Los drones ofrecen una acción escalatoria más gradual en comparación con otros activos militares tradicionales, lo que puede generar oportunidades para malentendidos y cálculos erróneos.

Los actores tienen la capacidad de tomar medidas militares en escenarios conflictivos con un menor riesgo de provocar una respuesta significativa. Esto agrega una nueva dimensión a la toma de decisiones políticas y estratégicas en el campo de batalla, lo que aumenta las probabilidades de involucrarse en conflictos, especialmente en áreas geográficas disputadas y situaciones ambiguas.

Si bien los drones han traído avances significativos en las operaciones militares y la toma de decisiones estratégicas, también tienen sus limitaciones. Implicando vulnerabilidades, representar un arma de doble filo tanto en términos estratégicos, políticos al igual que éticos, legales y humanos.

Por lo tanto, es crucial comprender sus implicaciones y adaptar las estrategias para enfrentar esta nueva realidad en el campo de batalla.



Por: D. Maureen Regina Morfin Monroy, Licenciada en Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac México, Diplomado en Administración Pública. Twitter @MonroyMorfin